Бундеслига: "Боруссия" побеждает благодаря дебютанту

Дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Кельн" в матче 21-го тура чемпионата Германии - 3:2.
 
Дублем в составе гостей отличился новичок команды Миши Батшуайи, который проводил дебютную игру. Победный мяч на счету Андре Шюррле.
Фото Бундеслига: "Боруссия" побеждает благодаря дебютанту
Миши Батшуайи. Фото: bvb.de
 
Дортмундцы прервали серию из трех ничьих подряд. Команда сравнялась по очкам с "Шальке" и "Байером", у которых на одну игру меньше, и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
 
Отставание от "Баварии" составляет 16 очков.
 
Чемпионат Германии
 
21-й тур 
 
"Кельн" - "Боруссия" Д - 2:3 (0:1)
 
Голы: Батшуайи, 35 (0:1). Цоллер, 60 (1:1). Батшуайи, 62 (1:2). Мере, 69 (2:2). Шюррле, 84 (2:3). 
 
"Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор, Мере, Клеменс (Цоллер, 46), Хегер (Писарро, 87), Йоич, Озджан, Теродде, Гирасси (Кордоба, 63).
 
"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Толян, Кагава, Дахуд (Рафаэл Геррейру, 64), Вайгль, Пулишич (Санчо, 72), Шюррле (Аканджи, 88), Батшуайи.
 
Предупреждения: Дахуд, 34. Йоич, 41. Хектор, 90+4. 
 
Судья: Бранд.
 
2 февраля. Кельн. Стадион "Rhein-Energie-Stadion".


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