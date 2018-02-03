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Бундеслига: "Боруссия" побеждает благодаря дебютанту Дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Кельн" в матче 21-го тура чемпионата Германии - 3:2. Дублем в составе гостей отличился новичок команды Миши Батшуайи, который проводил дебютную игру . Победный мяч на счету Андре Шюррле. Миши Батшуайи. Фото: bvb.de Дортмундцы прервали серию из трех ничьих подряд. Команда сравнялась по очкам с "Шальке" и "Байером", у которых на одну игру меньше, и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от "Баварии" составляет 16 очков. Чемпионат Германии 21-й тур "Кельн" - "Боруссия" Д - 2:3 (0:1) Голы: Батшуайи, 35 (0:1). Цоллер, 60 (1:1). Батшуайи, 62 (1:2). Мере, 69 (2:2). Шюррле, 84 (2:3). "Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор, Мере, Клеменс (Цоллер, 46), Хегер (Писарро, 87), Йоич, Озджан, Теродде, Гирасси (Кордоба, 63). "Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Толян, Кагава, Дахуд (Рафаэл Геррейру, 64), Вайгль, Пулишич (Санчо, 72), Шюррле (Аканджи, 88), Батшуайи. Предупреждения: Дахуд, 34. Йоич, 41. Хектор, 90+4. Судья: Бранд. 2 февраля. Кельн. Стадион "Rhein-Energie-Stadion".

Спорт-Экспресс

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