Моуринью: Посоветовал Феллаини заткнуться и подписать новый контракт

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, как убеждает полузащитника Маруана Феллаини заключить новое соглашение с "красными дьяволами". Нынешний договор рассчитан до конца сезона, а сам игрок находится в лазарете, где восстанавливается после травмы, полученной во время недавней встречи с "Тоттенхэмом".

"Вчера я сказал ему: "Заткнись и подписывай контракт. Не стоит рисковать. Подпиши бумаги до того, как станут известны подробности травмы колена.

Нет, это не разрыв крестообразной связки. Конечно, мы нуждаемся в нём. Впереди у МЮ противостояние с "Севильей" в Лиге чемпионов и масса других трудных матчей. Вероятнее всего, Феллаини выбыл из строя на несколько недель. Две, три, четыре или пять - я точно не знаю", - цитирует Моуринью местная пресса.




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