Реал повысит зарплату Роналду до уровня Неймара. Футбол

Руководство "Королевского клуба" готовит новый контракт для лидера атак "сливочных" Криштиану Роналду.

По информации ABC, "Реал" готов улучшить финансовые условия - годовой оклад португальца поднимут с 21 до 30 миллионов евро. Таким образом, 32-летний футболист будет зарабатывать на уровне форварда ПСЖ Неймара. Да и сам обладатель "Золотого мяча-2017" не горит желанием покидать "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, ранее пресса сообщала о том, что действующий чемпион Европы затаил обиду на президента "галактикос" Флорентино Переса, который не выполнил своих обещаний о новом и более щедром соглашении. Испанцы так и не перешли от слов к делу. Именитого нападающего не устраивает ситуация, когда он зарабатывает меньше Лионеля Месси и Неймара.

Напомним, контракт Роналду с "Реалом" рассчитан до лета 2021-го года. В нынешнем сезоне звёздный страйкер принял участие в 16 матчах Примеры, записав на свой счёт 8 голов и 5 результативных передач.




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