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НБА: результаты матчей 3 февраля Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Бостон" - "Атланта" - 119:110 (26:32, 27:23, 41:20, 25:35)

БС: Розье - 31, Тэйтум - 27

АХ: Принс - 31, Шредер - 25 "Шарлотт" - "Индиана" - 133:126 (49:37, 22:20, 25:34, 37:35)

ШХ: Уокер - 41, Батюм - 31, Ховард - 12+11 подборов

ИП: Оладипо - 35, Тернер - 19+11 подборов "Бруклин" - "Лейкерс" - 99:102 (26:24, 31:35, 28:26, 14:17)

БН: Динвидди - 23, Аллен - 20

ЛЛ: Рэндл - 19+12 подборов, Лопез - 19, Ингрэм - 16+10 передач "Торонто" - "Портленд" - 130:105 (37:18, 37:34, 27:28, 29:25)

ТР: Дерозан - 35, Валанчунас - 18

ПТ: Лиллард - 32+10 передач, Маккалум - 21 "Филадельфия" - "Майами" - 103:97 (24:23, 27:18, 35:19, 17:37)

ФС: Симмонс - 20, Эмбиид - 17+11 подборов, Шарич - 17

МХ: Олиник - 19, Эллингтон - 16, Адебайо - 15+13 подборов "Милуоки" - "Нью-Йорк" - 92:90 (28:29, 27:26, 19:19, 18:16)

МБ: Адетокунбо - 29+11 подборов, Паркер - 12

НН: Кантер - 17+18 подборов, Порзингис - 17 "Оклахома" - "Нью-Орлеан" - 100:114 (32:22, 26:32, 25:36, 17:24)

ОС: Адамс - 23+12 подборов, Уэстбрук - 16+10 подборов +14 передач

НО: Дэвис - 43+10 подборов, Мур - 26 "Финикс" - "Юта" - 97:129 (23:28, 17:34, 33:32, 24:35)

ФС: Джексон - 20, Букер - 18

ЮД: Митчелл - 40, Инглз - 16 "Сакраменто" - "Голден Стэйт" - 104:119 (27:29, 25:29, 23:26, 29:35)

СК: Рэндольф - 18, Джексон - 17

ГС: Дюрант - 33, Карри - 23, Томпсон - 20

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