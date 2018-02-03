НХЛ: Вегас теряет шанс выйти в лидеры, Питтсбург обыгрывает Вашингтон

Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-02-03. Результаты всех матчей

"Питтсбург" - "Вашингтон" - 7:4 (2:1, 1:2, 4:1)

Матч лидеров Столичного дивизиона за собой оставил действующий обладатель Кубка Стэнли, в составе которого дублем и двумя голевыми передачами отметился Евгений Малкин. В последних трех играх форвард "Пингвинз" набрал 10 очков. Также две шайбы в активе Фила Кессела. По голу на счету Карла Хагелина, Патрика Хорнквиста и Брайана Раста. В составе "Кэпиталз" дубль и результативная передача на счету Александра Овечкина. Гол и передача за Евгением Кузнецовым.

"Коламбус" - "Сан-Хосе" - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

"Блю Джекетс" на своей площадке уступили "Шаркс", в составе которых по шайбе и голевой передаче на свой счет записали Логан Кутюр и Кевин Лабанк. Точку в матче поставил Марк-Эдуар Власик, а голкипер гостей Мартин Джонс отразил за матч 28 бросков. В то же время вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский справился лишь с 25-ю.

"Каролина" - "Детройт" - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

36 сэйвов вратаря "Детройта" Петера Мразека помогли "Красным крыльям" обыграть "Каролину". К слову, "Ураганы" открыли счет в матче, благодаря Себастьяну Ахо, но впоследствии Даррен Хелм, Дэнни Декайзер, Тревор Дейли и Густав Нюквист довели преимущество гостей до крупного.

"Миннесота" - "Вегас" - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Дубль и результативная передача Эрика Стаала помогли "Миннесоте" обыграть "Вегас". При этом "Голден Найтс" потеряли шанс опередить "Тампу" и единолично возглавить турнирную таблицу регулярного чемпионата. По шайбе в ворота гостей отправили Чарли Койл, Тайлер Эннис и Джаред Сперджен. У "Вегаса" отличились Эрик Хаула и Нейт Шмидт.