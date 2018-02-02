Супер Батшуайи прерывает ничейную серию Дортмунда. Футбол

Дортмундская "Боруссия" вырвала тяжелую, но очень ценную выездную победу над последней командой Бундеслиги - "Кёльном" - 3:2 в первом матче 21-го тура чемпионата Германии. Обе команды преподнесли зрителям настоящий футбольный подарок, а супергероем в составе гостей стал новичок Миши Батшуайи. Бельгиец быстро начал расплачиваться за доверие дортмундцев. Он забил два мяча на 35-й и 62-й минутах и ??помог в победном третьем Андре Шюррле на 84-й минуте. "Козлы" также провели сильный матч и дважды сравнивали счет в поединке с одним из лидеров сезона. Отличились Симон Цоллер на 60-й и Хорхе Мере через десять минут, но в итоге не смогли продолжить до пятого матча свою беспроигрышную серию.

Украинец Андрей Ярмоленко наблюдал со стороны за победой своих партнеров из-за травмы.

А "Боруссия" наконец завершила трехматчевую ничейную серию и пока вернула себе вторую строчку в турнирной таблице. "Кёльну" до предпоследнего "Гамбурга" не хватает одной победы.

2 - @mbatshuayi (@BVB) ist der 1. BL-Spieler seit Pierre-Emerick Aubameyang im August 2013, der bei seinem Deb?t mehrfach trifft. Ersatz. #koebvb pic.twitter.com/UWreIBE73Q

— OptaFranz (@OptaFranz) 2 февраля 2018 г.

2017-18, Чемпионат Германии

Игровой день : 2018-02-02

"Кёльн" - "Боруссия Д" 2:3 (0:1)

Голы: Батшуайи, 35 (0:1); Цоллер, 60 (1:1); Батшуайи, 62 (1:2); Мере, 70 (2:2); Шюррле, 84 (2:3)


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