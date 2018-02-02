Супер Батшуайи прерывает ничейную серию Дортмунда. Футбол
Дортмундская "Боруссия" вырвала тяжелую, но очень ценную выездную победу над последней командой Бундеслиги - "Кёльном" - 3:2 в первом матче 21-го тура чемпионата Германии. Обе команды преподнесли зрителям настоящий футбольный подарок, а супергероем в составе гостей стал новичок Миши Батшуайи. Бельгиец быстро начал расплачиваться за доверие дортмундцев. Он забил два мяча на 35-й и 62-й минутах и ??помог в победном третьем Андре Шюррле на 84-й минуте. "Козлы" также провели сильный матч и дважды сравнивали счет в поединке с одним из лидеров сезона. Отличились Симон Цоллер на 60-й и Хорхе Мере через десять минут, но в итоге не смогли продолжить до пятого матча свою беспроигрышную серию.
Украинец Андрей Ярмоленко наблюдал со стороны за победой своих партнеров из-за травмы.
А "Боруссия" наконец завершила трехматчевую ничейную серию и пока вернула себе вторую строчку в турнирной таблице. "Кёльну" до предпоследнего "Гамбурга" не хватает одной победы.
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