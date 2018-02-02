Новостей.COM ⇒ Спорт

В интернете продают медаль "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА УЕФА в сезоне 2008/2009. На одном из интернет-сайтов для размещения объявлений выставили на продажу медаль " Шахтера " за победу в Кубкев сезоне 2008/2009. Цена составляет 260 000 гривен. Отметим, что медали получали не только игроки и тренерский штаб, но и персонал донецкой команды. УЕФА . Напомним, что " Шахтер " в финале переиграл "Вердер" со счетом 2:1 и стал последним победителем в истории турнира и первым украинским клубом, выигравшим Кубок Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.