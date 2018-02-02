САС в Лозанне не дал Виргинским островам квоту на Олимпиаду

Американские Виргинские острова не будут иметь своего представителя на зимних Олимпийских игр в Пхенчхане после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил просьбу Национального комитета этой карибской страны на квоту в скелетоне для Кэтрин Танненбум.

Три судьи подтвердили, что Танненбаум выполнила минимальные нормативы Международной федерации бобслея и скелетона, однако принял к сведению, что отсутствует дополнительная свободная квота, которая могла быть выделена для спортсмена с Виргинских островов, поэтому Международный олимпийский комитет не может отправить ей приглашение для участия в Играх в Пхенчахне.

CAS также отметил в своем решении, что согласно регламенту, МОК не обязан предоставлять дополнительное или специальное приглашение для Виргинских островов на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане.

Спортсмены с Виргинских островов участвовали в семи из предыдущих восьми зимних Олимпийских игр, пропустив только Ванкувер-2010. На предыдущей Олимпиаде в Сочи страну представляла горнолыжница Джасмин Кэмпбелл, которая заняла 43-е место в слаломе и 56-е место в гигантском слаломе.