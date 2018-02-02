Агент: Зозуля не бросит Альбасете на полпути
Агент нападающего "Альбасете" Романа Зозули Владимир Кузьменко прокомментировал появившуюся информацию о предложении по трансферу своего клиента.
"До конца сезона еще много чего нужно сделать. Этот клуб, команда, болельщики должны знать, что Роман благодарен им и не бросит на полпути. Он всегда держит свое слово и будет отдаваться на все 100%", - написал менеджер на своей странице в Facebook.
Ранее спортивный директор "Альбасете" Нико Родригес сообщил, что в последний день трансферного окна клуб получил предложение по Зозуле.
"31 января поступило предложение от немецкого клуба, но мы трижды им отказывали, ведь в контракте Романа есть пункт о сумме отступных. Он всем доволен в "Альбасете", того же мнение придерживается и его окружение. Зозуля - важный игрок для команды, и мы были бы рады продлить с ним контракт", - сказал Родригес.
Напомним, что Роман Зозуля перебрался в испанский клуб в начале сентября 2017-го года. В нынешнем сезоне украинец провел 18 матчей во всех турнирах, забив 7 мячей и отдав 3 голевые передачи.
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