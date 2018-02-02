Вальверде: Судьба противостояния с Валенсией еще не решена. Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги первого матча 1/2 финала Кубка Испании с «Валенсией» (1:0).

«Мы доминировали в этой игре, но у соперников был свой план, чтобы получить результат, оставляющий шансы на выход в финал. «Валенсия» — лучшая команда из тех, которые защищались против нас.

Мы должны были позаботиться не только об атаке, но и о том, чтобы не пропустить. Счет минимальный, и еще ничего не ясно. «Эспаньол» приезжал к нам после победы в первом матче 1:0, но не прошел дальше. Не собираемся ехать на «Месталью» с мыслями о том, что дело сделано, судьба противостояния еще не решена.

Отсутствие голов Месси? Дело в том, что когда Лионель каждый раз получает мяч, все чего-то ждут от него. Но иногда перебарщивают с этим. Необходимо позволить Месси немного дышать. Ведь становишься свидетелем футбольного спектакля, следя за его действиями.

Что касается посещаемости на «Камп Ноу», я не знаю, что ещё можно сделать, чтобы поощрить наших болельщиков чаще ходить на матчи. Насыщенный график игр не помогает, сейчас зима, люди должны работать… В любом случае мы стараемся делать максимум, чтобы зрители наслаждались нашим футболом», — цитирует специалиста издание Marca.


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