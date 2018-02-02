Рияд Марез продолжает глубоко грустить. Футбол

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез снова не появился на сегодняшней дневной тренировке "лис", что не прошло мимо журналистов Sky Sports.

Хавбек продолжает пребывать под влиянием негативных эмоций из-за того, что клуб не отпустил его в "Манчестер Сити". К слову, Марез пропускает уже третье тренировочное занятие своей команды. Британские таблоиды предрекают большой скандал внутри "Лестера".

"Это четвертое трансферное окно, в котором "Лестер" обещает, что отпустит его, но этого не делает. Перейти в "Манчестер Сити" было для него мечтой, и поэтому он так разочарован, с учетом того, что он делал для клуба", - сообщил ранее источник, близкий к игроку. Напомним, что "горожане" сделали очень привлекательные предложения как для "лис", так и лично для футболиста.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик победил Бриедиса и вышел в финал Super SeriesУсик победил Бриедиса и вышел в финал Super Series
Месси забил 4000 гол на Ноу КампМесси забил 4000 гол на Ноу Камп
МХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное времяМХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное время
Кременчук разгромил Волков второй раз за 10 днейКременчук разгромил Волков второй раз за 10 дней
Федерер завоевал 20-й "шлем"Федерер завоевал 20-й "шлем"
Блок рекламы


Похожие новости
Футбольный клуб «Панатинаикос» может быть отстранен на год от еврокубковФутбольный клуб «Панатинаикос» может быть отстранен на год от еврокубков
Черноморец сыграл вничью с македонским Шкупи. ФутболЧерноморец сыграл вничью с македонским Шкупи. Футбол
Агент: Контракт Фомина подписан на полгода с опцией продления. ФутболАгент: Контракт Фомина подписан на полгода с опцией продления. Футбол
Вальверде: Судьба противостояния с Валенсией еще не решена. ФутболВальверде: Судьба противостояния с Валенсией еще не решена. Футбол
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
ФФУ отказалась от аккредитации журналистов на ЧМ-2018. ФутболФФУ отказалась от аккредитации журналистов на ЧМ-2018. Футбол
Мариуполь в Суэно: восстановление после спаррингов. ФутболМариуполь в Суэно: восстановление после спаррингов. Футбол
Канте: когда проигрываешь 0:3 на своем поле, это тяжело. ФутболКанте: когда проигрываешь 0:3 на своем поле, это тяжело. Футбол
Марез в депрессии и пропустил тренировку Лестера. ФутболМарез в депрессии и пропустил тренировку Лестера. Футбол
Защитник сборной Нидерландов уехал в Канаду. ФутболЗащитник сборной Нидерландов уехал в Канаду. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости