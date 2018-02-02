Рияд Марез продолжает глубоко грустить. Футбол
Полузащитник "Лестера" Рияд Марез снова не появился на сегодняшней дневной тренировке "лис", что не прошло мимо журналистов Sky Sports.
Хавбек продолжает пребывать под влиянием негативных эмоций из-за того, что клуб не отпустил его в "Манчестер Сити". К слову, Марез пропускает уже третье тренировочное занятие своей команды. Британские таблоиды предрекают большой скандал внутри "Лестера".
"Это четвертое трансферное окно, в котором "Лестер" обещает, что отпустит его, но этого не делает. Перейти в "Манчестер Сити" было для него мечтой, и поэтому он так разочарован, с учетом того, что он делал для клуба", - сообщил ранее источник, близкий к игроку. Напомним, что "горожане" сделали очень привлекательные предложения как для "лис", так и лично для футболиста.
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02.02.2018 10:44