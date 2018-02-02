Против украинской олимпийской чемпионки подали иск
Белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо подал в суд на бывшую коллегу по сборной Татьяну Гуцу, публично обвинившую его в изнасиловании.
Об иске гимнаст, проживающий сейчас в США, рассказал в фильме "Непобежденный. Виталий Щербо", который вышел в эфир 1 февраля на телеканале "Беларусь 1".
Подробности иска Щербо раскрывать не стал, заявив лишь, что первое слушание по делу состоится в феврале.
"Как суд пройдет, как все это закончится. Если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, несостыковки — все, что было сказано неадекватным человеком, — тогда можно", — сказал гимнаст, отказавшись от других комментариев по поводу дела.
Татьяна Гуцу в октябре 2017 года написала в своем фейсбуке, что ее в возрасте 15 лет изнасиловал Виталий Щербо, с которым они входили в одну сборную. Изнасилование, утверждала Гуцу, произошло во время турнира в Штутгарте. Некоторые другие члены сборной, по ее словам, знали о произошедшем, но ничего не сказали и не защитили ее.
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