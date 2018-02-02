Дениса Лебедева лишили титула чемпиона WBA

Всемирная боксерская ассоциация лишила роSSийского бойцы Дениса Лебедева титула чемпиона мира в первом тяжелом весе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В последний раз Лебедев защищал чемпионский пояс WBA в июне прошлого года, победив по очкам австралийца Марка Флэнэгана. С тех пор он на ринг не выходил. Так как 38-летний россиянин не участвует в турнире Всемирной боксерской суперсерии, то ему был присвоен статус "чемпиона в отпуске". Теперь титул перешел ко временному чемпиону кубинцу Юниеру Дортикосу. При этом сам Лебедев согласился с этим решением WBA, о чем сообщают роSSийские СМИ .

Пояс WBA будет выставлен на кон в полуфинальном бою WBSS между Дортикосом и чемпионом по версии Международной боксерской федерации россиянином Муратом Гассиевым.