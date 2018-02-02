НБА: Топ-10 моментов января

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего месяца регулярного чемпионата.

Ранее, напомним, сообщалось, что руководство "Уорриорз" предпримет попытку заполучить лидера "Кавальерс" Леброна Джеймса по окончании текущего сезона. Причем сам 33-летний нападающий готов выслушать предложение от клуба из Окленда из уважения к успехам команды. Как известно, за последние три сезона "Голден Стэйт" и "Кливленд" трижды встречались в финале НБА. Дважды чемпионами становились "Уорриорз", один раз - "Кавальерс".

Джеймс откажется от опции в своем контракте, согласно которой он может продлить соглашение с "Кавальерс", и станет неограниченным свободным агентом. Для перехода игрока руководству "Голден Стэйт" придется освободить место на максимальный контракт под потолком зарплат.


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