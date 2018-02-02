Марта Костюк сыграет в финале турнира в Австралии

Юная украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира ITF, который проходит в австралийском Берни.

В полуфинале она одолела австралийскую теннисистку Зои Хайвс со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Поединок продолжался чуть менее двух часов. Соперницей Костюк в решающем матче турнира станет Виктория Голубич из Швейцарии.

Также напомним, что Марта Костюк будет первым номером сборной Украины в ближайшем матче Кубка Федерации против сборной Австралии. Марта является на сегодняшний день самым рейтинговым игроком из теннисисток в предварительной заявке украинской команды.

Сборная Украины:

Марта Костюк (243)
Людмила Киченок (884 — в одиночке, 46- в паре)
Надежда Киченок (36-я в парном рейтинге)
Дарья Лопатецкая
Капитан: Михаил Филима


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