Марез в депрессии и пропустил тренировку Лестера. Футбол

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез не появился на сегодняшней дневной тренировке "лисиц", сообщает Sky Sports. Звезда явно находится под влиянием негативных эмоций из-за того, что клуб не отпустил его в "Манчестер Сити".

"Горожане" сделали очень привлекательные предложения для лисиц и лично для футболистов, последнее из которых включала в себя сумму 65 миллионов фунтов плюс неназванный игрок. "Лестер", однако, отклонил его, настаивая на 95 миллионах за алжирца.

Марез был крайне разочарован таким поведением руководства клуба, которое уже второй год отказывается его продавать, несмотря на его просьбы о трансфере. Накануне он пропустил проигранный матч с "Эвертоном" (1:2). По слухам, он действительно впал в депрессию после того, что случилось, и сообщил руководству, что он просто не может играть в футбол в данный момент.

"Это четвертое трансферное окно, в котором "Лестер" обещает, что отпустит его, но этого не делает. Перейти в "Манчестер Сити" было для него мечтой, и поэтому он так разочарован, с учетом того, что он делал для клуба", - сообщил источник, близкий к игроку.

"Эти моменты всегда тяжелые, и нам придется справиться с ситуацией с Риядом. И я надеюсь, что он вскоре вернется с улыбкой и будет счастлив играть за нас", - заявил менеджер "лисиц" Клод Пюэль.


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