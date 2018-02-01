Защитник сборной Нидерландов уехал в Канаду. Футбол
Канадский "Торонто" привлек в свои ряды игрока сборной Нидерландов Грегори ван дер Виля. Руководство клуба Высшей лиги футбола (MLS) не сообщает никаких подробностей о трансфере.
29-летний правый защитник до последнего времени играл в итальянском "Кальяри", однако в этом сезоне принял участие всего в пяти матчах в Серии A. Воспитанник знаменитой Академии "Аякса" в 2010 году был назван "Лучшим молодым футболистом" в Нидерландах, далее играл в ПСЖ с 2012 по 2016 год, а в прошлом сезоне защищал цвета турецкого "Фенербахче".
За сборную Нидерландов ван дер Виль провел 46 матчей, из них в 43 выходил в стартовом составе. Он был в составе "тюльпанов", которые доходили до финала Кубка мира 2010 года и полуфинала чемпионата мира в 2014 году.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
01.02.2018 18:55
01.02.2018 18:55