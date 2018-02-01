Защитник сборной Нидерландов уехал в Канаду. Футбол

Канадский "Торонто" привлек в свои ряды игрока сборной Нидерландов Грегори ван дер Виля. Руководство клуба Высшей лиги футбола (MLS) не сообщает никаких подробностей о трансфере.

29-летний правый защитник до последнего времени играл в итальянском "Кальяри", однако в этом сезоне принял участие всего в пяти матчах в Серии A. Воспитанник знаменитой Академии "Аякса" в 2010 году был назван "Лучшим молодым футболистом" в Нидерландах, далее играл в ПСЖ с 2012 по 2016 год, а в прошлом сезоне защищал цвета турецкого "Фенербахче".

За сборную Нидерландов ван дер Виль провел 46 матчей, из них в 43 выходил в стартовом составе. Он был в составе "тюльпанов", которые доходили до финала Кубка мира 2010 года и полуфинала чемпионата мира в 2014 году.


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