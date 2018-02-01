Окончание трансферной саги Смолов

После нескольких месяцев "метаний" между "Зенитом" и "Вест Хэмом" Федор Смолов в итоге решил остаться в "Краснодаре". Лучший бомбардир "быков" объявил, что он не покинет команду до конца сезона, а затем будет ждать интересных предложений.

"Я принял решение не переходить в другую роSSийскую команду этой зимой. Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу – у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провёл в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идёт о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему.

Но главным мотивом было то, что этот переход мог бы помешать мне реализовать мечту – попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов. Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня. Я продолжу трудиться и играть в «Краснодаре», чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит «Краснодар» и будет соответствовать моим целям", - отметил Смолов.

В текущем сезоне Федор Смолов забил десять мячей, как форвард "Спартака" Квинси Промес и атакующий полузащитник "Зенита" Александр Кокорин, однако в отличии от конкурентов сыграл всего в 13 матчах, в которых еще дважды ассистировал партнерам.