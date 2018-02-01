Окончание трансферной саги Смолов

После нескольких месяцев "метаний" между "Зенитом" и "Вест Хэмом" Федор Смолов в итоге решил остаться в "Краснодаре". Лучший бомбардир "быков" объявил, что он не покинет команду до конца сезона, а затем будет ждать интересных предложений.

"Я принял решение не переходить в другую роSSийскую команду этой зимой. Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу – у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провёл в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идёт о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему.

Но главным мотивом было то, что этот переход мог бы помешать мне реализовать мечту – попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов. Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня. Я продолжу трудиться и играть в «Краснодаре», чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит «Краснодар» и будет соответствовать моим целям", - отметил Смолов.

В текущем сезоне Федор Смолов забил десять мячей, как форвард "Спартака" Квинси Промес и атакующий полузащитник "Зенита" Александр Кокорин, однако в отличии от конкурентов сыграл всего в 13 матчах, в которых еще дважды ассистировал партнерам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик победил Бриедиса и вышел в финал Super SeriesУсик победил Бриедиса и вышел в финал Super Series
Почеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. ФутболПочеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. Футбол
МХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное времяМХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное время
БИПА пробилась в Финал четырех Кубка УкраиныБИПА пробилась в Финал четырех Кубка Украины
Кременчук разгромил Волков второй раз за 10 днейКременчук разгромил Волков второй раз за 10 дней
Блок рекламы


Похожие новости
Смалийчук: Агрессивной трансферной политики зимой у Карпат не будет. ФутболСмалийчук: Агрессивной трансферной политики зимой у Карпат не будет. Футбол
СМИ: игроки "Барселоны" недовольны трансферной политикой клуба. ФутболСМИ: игроки "Барселоны" недовольны трансферной политикой клуба. Футбол
Паллотта извинился за свои высказывания о трансферной политике Милана. ФутболПаллотта извинился за свои высказывания о трансферной политике Милана. Футбол
Моуринью не доволен трансферной активностью клубаМоуринью не доволен трансферной активностью клуба
Защитник "Динамо" стал главной трансферной целью "Ювентуса". ФутболЗащитник "Динамо" стал главной трансферной целью "Ювентуса". Футбол
Хавбек "Порту" стал трансферной целью "МанСити"Хавбек "Порту" стал трансферной целью "МанСити"
Барселона не станет покупать Рохо из-за его высокой трансферной цены. ФутболБарселона не станет покупать Рохо из-за его высокой трансферной цены. Футбол
Диего Годин стал трансферной целью "Интера", "Боруссии" и "Челси"Диего Годин стал трансферной целью "Интера", "Боруссии" и "Челси"
"Комментарии": Маркевич недоволен трансферной активностью "Металлиста""Комментарии": Маркевич недоволен трансферной активностью "Металлиста"
Главный тренер «Динамо» на 90% удовлетворен зимней трансферной кампанией клубаГлавный тренер «Динамо» на 90% удовлетворен зимней трансферной кампанией клуба
Последние новости
Подгружаем последние новости