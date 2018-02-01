Оливье Жиру: предстоят два хороших матча с Барселоной. Футбол

Оливье Жиру завершил переход из "Арсенала" в "Челси". Французский нападающий дал первое интервью официальному сайту "синих" - вторая часть.

- Как ты думаешь, что ты можешь привнести в игру "Челси"?

- Мое умение придерживать мяч в атаке, комбинационная и эффективная игра перед воротами. Это неплохо! Мой командный дух тоже. Также я силен ментально, потому что иногда в сезоне приходится сталкиваться с трудностями, и необходимо быть сильным и стараться сохранять командную сплоченность. Я здесь, чтобы помочь команде в этом.

- Очевидно, что ты являешься высокорослым игроком, но забивал голы на любой вкус с тех пор, как перебрался в Англию…

- Я стараюсь играть максимально эффективно перед воротами. Если мяч под правой ногой, то я не буду стараться переложить его под левую. Если могу завершить атаку ударом правой ногой, я так и сделаю. Если я мог завершить её "ударом скорпиона", то завершу! Нет, если серьезно, в штрафной у тебя не бывает слишком много свободного времени, так что ты должен адаптироваться к этому, чтобы быть готовым завершить атаку в одно касание. Большинство своих мячей я забил в одно касание, потому что необходимо быть первым на мяче и переигрывать вратаря.

- Также у тебя есть возможность снова сыграть в Лиге Чемпионов. "Челси" предстоит провести большой матч с "Барселоной"…

- Лига Чемпионов многое значит для футболиста. Нет ничего выше этого на клубном уровне. Предстоят два хороших матча с "Барселоной". Мы знаем свой уровень, и, думаю, все должны выложиться на 100 процентов, чтобы пройти дальше. Это будет очень интересно, я с нетерпением жду этого.