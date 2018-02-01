Виргинские острова через Лозанну выбивают олимпийскую квоту
Национальный олимпийский комитет Американских Виргинских островов (США) обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с иском о получении квоты на Олимпийские игры в Пхенчхане для своей скелетонистки Кэтрин Танненбум.
Процедура начнется 2 февраля, а ответчики - Международный олимпийский комитет и Международная федерация бобслея и скелетона. Обе стороны будут выслушаны, как только CAC рассмотрит дело в самые кратчайшие сроки.
Спортсмены с Виргинских островов участвовали в семи из предыдущих восьми зимних Олимпийских игр, пропустив только Ванкувер-2010.
В Сочи-2014 года страну представляла горнолыжница Джасмин Кэмпбелл, которая заняла 43-е место в слаломе и 56-е место в гигантском слаломе.
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