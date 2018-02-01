Юрий Максимов: в целом, футболисты неплохие
Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Кешля" Юрий Максимов ответил на вопросы корреспондента azerisport.com.
- Насколько команда будет готова к первому туру третьего круга?
- По физическому состоянию команда более или менее готова. В игровом плане есть проблемы. Игроки пока не притерлись к друг другу. В этом плане, можно сказать, начинаем с чистого листа.
- Значит, первые туры команда будет пока "обкатываться"?
- Будем прибавлять с каждым туром. Другого варианта у нас нет. У нас пять иностранцев. Вернулись азербайджанские футболисты. Примкнул к нам Вагиф Джавадов, Камран Агаев, Магсад Исаев.
- Не боитесь, что отмеченные вами проблемы отразятся на результатах и будут потеряны важные очки на пути к еврокубкам?
- (улыбается) Это мне уже не страшно, учитывая, сложившуюся ситуацию. Я многое повидал. Посмотрим, как пойдет. Но нам нужно немного времени.
- Вы впервые работаете с азербайджанскими футболистами. Как они вам?
- Буду говорить о своих подопечных. Ребята неплохие именно в техническом плане. С мячом они дружат. Где-то есть недостатки в тактике и отборе мяча. В целом, футболисты неплохие.
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