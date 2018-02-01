Юрий Максимов: в целом, футболисты неплохие

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Кешля" Юрий Максимов ответил на вопросы корреспондента azerisport.com.

- Насколько команда будет готова к первому туру третьего круга?

- По физическому состоянию команда более или менее готова. В игровом плане есть проблемы. Игроки пока не притерлись к друг другу. В этом плане, можно сказать, начинаем с чистого листа.

- Значит, первые туры команда будет пока "обкатываться"?

- Будем прибавлять с каждым туром. Другого варианта у нас нет. У нас пять иностранцев. Вернулись азербайджанские футболисты. Примкнул к нам Вагиф Джавадов, Камран Агаев, Магсад Исаев.

- Не боитесь, что отмеченные вами проблемы отразятся на результатах и будут потеряны важные очки на пути к еврокубкам?

- (улыбается) Это мне уже не страшно, учитывая, сложившуюся ситуацию. Я многое повидал. Посмотрим, как пойдет. Но нам нужно немного времени.

- Вы впервые работаете с азербайджанскими футболистами. Как они вам?

- Буду говорить о своих подопечных. Ребята неплохие именно в техническом плане. С мячом они дружат. Где-то есть недостатки в тактике и отборе мяча. В целом, футболисты неплохие.