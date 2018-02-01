Челси отпустил игрока в Дерби

Кейси Палмер на правах аренды до конца сезона перешел в "Дерби Каунти", сообщает клубная пресс-служба.

21-летний Палмер первую половину сезона провел в "Хаддерсфилде", где 5 раз появился на поле, после чего получил травму и не сыграл больше ни одного матча.

Игрок сборной Англии U-21 в прошлом сезоне помог "терьерам" пробиться в АПЛ, а также ранее побеждал с молодежной командой "Челси" в АПЛ U-21, в МКА и в Юношеской Лиге УЕФА.

"Дерби Каунти" идет на втором месте в Чемпионшипе, отставая на 11 очков от лидирующего "Вулверхэмптона" и опережая на одно очко идущую на третьем месте "Астон Виллу".


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