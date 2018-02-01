КХЛ: Магнитка продлевает контракт с лучшим снайпером лиги

Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" и капитан команды Сергей Мозякин продлили контракт. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ . Новое соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 2019-2020 годов.

36-летний форвард выступает за "Металлург" с 2011 года. Мозякин является лучшим снайпером и бомбардиром в истории КХЛ . В текущем сезоне Мозякин провел за "Магнитку" 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ , в которых забросил 19 шайб и отдал 23 голевые передачи.

Напомним, что вратарь хабаровского "Амура" Юха Метсола, его партнер по команде защитник Максим Кондратьев и нападающий московского "Спартака" Александр Хохлачев признаны лучшими хоккеистами 23-й игровой недели регулярного чемпионата.