КХЛ: Магнитка продлевает контракт с лучшим снайпером лиги

Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" и капитан команды Сергей Мозякин продлили контракт. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ. Новое соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 2019-2020 годов.

36-летний форвард выступает за "Металлург" с 2011 года. Мозякин является лучшим снайпером и бомбардиром в истории КХЛ. В текущем сезоне Мозякин провел за "Магнитку" 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 19 шайб и отдал 23 голевые передачи.

Напомним, что вратарь хабаровского "Амура" Юха Метсола, его партнер по команде защитник Максим Кондратьев и нападающий московского "Спартака" Александр Хохлачев признаны лучшими хоккеистами 23-й игровой недели регулярного чемпионата.


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