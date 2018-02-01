Юниорский чемпионат Европы: Украина - в шаге от пьедестала

ПОКЛЮКА (Словения)

Юниорский чемпионат Европы

31 января. Спринтерская смешанная эстафета. 1. Финляндия - 43.15,9 (0+8). 2. Словения - 19,3 (0+12). 3. Белоруссия - 28,7 (2+13). 4. Чехия - 44,9 (1+10). 5. Италия - 45,0 (1+7). 6. УКРАИНА (В.Дмитренко, Бригадир) - 1.06,2 (2+9).

Фото: biathlonworld.com

Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. 1. РоSSия - 1:15.32,0 (0+7). 2. Италия - 2.19,0 (0+5). 3. Польша - 3.13,7 (0+8). 4. УКРАИНА (Кривонос, К.Дмитренко, Кошовец, Цымбал) - 3.56,7 (0+5). 5. Франция - 4.47,9 (2+13). 6. Финляндия - 5.46,6 (1+13).

Результаты стартових гонок юниорского континентального первенства не должны сильно удивлять, поскольку не выставили достаточно мощные в этом возрасте команды Германия и Норвегия. Соответственно, хороший шанс получили многие другие и, например, в одиночном миксте финская пара Йенни Керайнен - Якко Ранта использовала его блестяще.

А вот представители Украины его упустили. Валерия Дмитренко и Руслан Бригадир долгое время шли среди лидеров, и до последнего реально претендовали даже на серебро. Но, увы, заключительная «стойка» в исполнении Бригадира получилась кошмарной, и два штрафных круга отбросили наш дуэт на шестое итогове место.

В смешанной эстафете украинские спортсмены стреляли значительно лучше, однако теперь камнем преткновения для них стала посредственная скорость.

Одна только Кристина Дмитренко уступила ходом локальному лидеру целых две минуты! Соответственно, с надеждами на пьедестал в первый день турнира украинцам пришлось распрощаться…