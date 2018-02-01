Генералов: можем показывать более лучшие результаты

Новоиспеченный капитан "Галицких Львов" Илья Генералов прокомментировал исход игры против "Кременчука", в которой "красно-чёрные" уступили "горожанам" (1:5):

– Результат игры я считаю негативным, ведь мы проиграли дома, да ещё и с таким счётом. Мы можем показывать намного более лучшие результаты.

– Недавно в команду перешёл Александр Боевых...

– Саша прекрасно влился в коллектив. Со многими ребятами он давно знаком.

– Как скажется на команде переход Всеволода Толстушко?

– Я думаю, его переход не сильно отобразится на команде. Это спорт, и переход игрока в другой клуб не в новинку. От себя и нашего коллектива хочу пожелать Всеволоду успехов в новой команде.

«Галицкие Львы» - «Кременчук» 1:5 (0:1; 0:1; 1:3)

Шайбы: 0:1 Шиманский (Гриценко, Кривошапкин), 14:26. 0:2 Сеник (Карпенко, Алексанян-Петрович), 26:10. 0:3 Горлушко (Гриценко), 45:49. 0:4 Сеник (Карпенко), 46:50. 1:4 Генералов (Дворник, Середа - больш.), 49:16. 1:5 Красильников (Костюк, Полищук), 49:49.