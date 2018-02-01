Блаттер подумывает подать в суд на ФИФА. Футбол
Бывший глава Международной федерации футбола Зепп Блаттер ищет пути, чтобы попытаться оправдать свое имя.
"Сейчас мы с адвокатами рассматривает варианты подачи соответствующего иска и тщательно изучаем решение комитета ФИФА по этике. В дальнейшем возможны различные варианты", - приводят слова 81-летнего швейцарца информационные агенства.
Ранее сообщалось, что Блаттера и его экс-коллегу в УЕФА Мишеля Платини будут рады видеть в РоSSии на чемпионате мира в следующем 2018 году. Напомним, что прокуратура Швейцарии расследует около 25 коррупционных дел, связанных с Международной федерацией футбола.
В 2015 году Блаттер был отстранен ФИФА от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини.
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