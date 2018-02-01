Хави Мартинес: мне нравится, когда много матчей

Сегодня "баварцам" повезло - перед тем как с неба обрушился снег с дождем они уже покидали поле на Зэбенерштрассе, отмечает клубная пресс-служба. Позади осталась предпоследняя тренировка в рамках подготовки к матчу Бундеслиги против "Майнца", который положит начало первой английской неделе в 2018 году: в течение восьми дней мюнхенцы проведут три матча.

"Мне нравится, когда много матчей. Время летит быстрее, чем когда у нас всего два матча", - не скрывал своего предвкушения Хави Мартинес в преддверии насыщенной недели. После матча с "Майнцем", во вторник вечером "баварцам" предстоит сыграть в четвертьфинале Кубка Германии против лидера третьего дивизиона "Падерборна". Четыре дня спустя "Бавария" примет на "Альянц Арене" "Шальке 04".

"Мы готовы к этим матчам", - заявил Мартинес, пропустивший игру против "Хоффенхайма" на прошлой неделе (5:2) из-за желудочной инфекции. Сейчас испанец полностью готов и имеет хорошие шансы выйти в стартовом составе.

Матс Хуммельс в течение последних дней также тренировался по полной программе вместе со всей командой. Небольшой перерыв пришлось сделать Артуро Видалю, подхватившему желудочную инфекцию. Сандро Вагнер работал индивидуально в тренировочном центре, после того как вчера ему пришлось досрочно завершить тренировку.