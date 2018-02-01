Клуб английской Премьер-лиги отстранил директора по трансферам из-за обвинений в расизме. Футбол

Поможет ли этот шаг сохранить «Вест Хэму» прописку в АПЛ

Клуб английской Премьер-лиги отстранил директора по трансферам из-за обвинений в расизме
Фото: Depositphotos

Лондонский «Вест Хэм» на официальном сайте сообщил о временном отстранении с должности директора по вопросам комплектации состава Тони Генри.

Сообщается, что клуб принял такое решение на основании статьи Daily Mail, опубликованной сегодня. В ней приводится электронное письмо Генри, в котором он информирует о нежелании заниматься подписанием африканских футболистов.

Клуб с восточного Лондона уже начал расследование в отношении Генри, который на время проведения следствия будет временно отстранен от должности.

Также в заявлении «молотков» сказано, что клуб выступает против всяческого рода дискриминации и вплоть до момента завершения расследования не станет делать никаких комментариев.

Отметим, в 2017 году «Вест Хэм» не приобрел ни одного африканского футболиста, как и в минувшее зимнее трансферное окно.

Вместе с тем, уточним, что в состав «молотобойцев» в настоящее время входят 2 футболиста, представляющих африканский континент – защитник Артур Масуаку из ДР Конго и сенегалец Шейху Куяте.

После 25 туров подопечные Дэвида Мойеса располагаются на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе лишь на 4 очка больше, чем у команд из зоны вылета.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Усик победил Бриедиса и вышел в финал Super SeriesУсик победил Бриедиса и вышел в финал Super Series
Почеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. ФутболПочеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. Футбол
МХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное времяМХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное время
БИПА пробилась в Финал четырех Кубка УкраиныБИПА пробилась в Финал четырех Кубка Украины
Кременчук разгромил Волков второй раз за 10 днейКременчук разгромил Волков второй раз за 10 дней
Блок рекламы


Похожие новости
Ротань: Вербич - парень игровой. ФутболРотань: Вербич - парень игровой. Футбол
Клубы английской Премьер-лиги в январе на трансферы потратили рекордные 430 млн фунтов. ФутболКлубы английской Премьер-лиги в январе на трансферы потратили рекордные 430 млн фунтов. Футбол
СМИ: Неймар подал в суд на Барселону. ФутболСМИ: Неймар подал в суд на Барселону. Футбол
Анри: Будет странно видеть Жиру в синей форме. ФутболАнри: Будет странно видеть Жиру в синей форме. Футбол
Бедойя: Понимаю, что Карпаты взяли меня на перспективу. ФутболБедойя: Понимаю, что Карпаты взяли меня на перспективу. Футбол
Шахтер может сыграть с клубом Тейшейры и Капелло. ФутболШахтер может сыграть с клубом Тейшейры и Капелло. Футбол
Насри получил статус свободного агента. ФутболНасри получил статус свободного агента. Футбол
Озил продлил контракт с Арсеналом до 2021 года. ФутболОзил продлил контракт с Арсеналом до 2021 года. Футбол
Конте: Потеряли Морату и Виллиана из-за травмКонте: Потеряли Морату и Виллиана из-за травм
Жулио Сезар решил поиграть еще три месяца. ФутболЖулио Сезар решил поиграть еще три месяца. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости