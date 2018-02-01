Клуб английской Премьер-лиги отстранил директора по трансферам из-за обвинений в расизме. Футбол
Поможет ли этот шаг сохранить «Вест Хэму» прописку в АПЛ
Лондонский «Вест Хэм» на официальном сайте сообщил о временном отстранении с должности директора по вопросам комплектации состава Тони Генри.
Сообщается, что клуб принял такое решение на основании статьи Daily Mail, опубликованной сегодня. В ней приводится электронное письмо Генри, в котором он информирует о нежелании заниматься подписанием африканских футболистов.
Клуб с восточного Лондона уже начал расследование в отношении Генри, который на время проведения следствия будет временно отстранен от должности.
Также в заявлении «молотков» сказано, что клуб выступает против всяческого рода дискриминации и вплоть до момента завершения расследования не станет делать никаких комментариев.
Отметим, в 2017 году «Вест Хэм» не приобрел ни одного африканского футболиста, как и в минувшее зимнее трансферное окно.
Вместе с тем, уточним, что в состав «молотобойцев» в настоящее время входят 2 футболиста, представляющих африканский континент – защитник Артур Масуаку из ДР Конго и сенегалец Шейху Куяте.
После 25 туров подопечные Дэвида Мойеса располагаются на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе лишь на 4 очка больше, чем у команд из зоны вылета.
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01.02.2018 18:42