В 2018 году гонщики получат биометрические перчатки для измерения пульса и уровня кислорода в крови

С введением новшества количество фатальных аварий должно уменьшиться.

В 2018 году гонщики получат биометрические перчатки для измерения пульса и уровня кислорода в крови
Фото: nazpremia.ru

Международная автомобильная федерация (FIA) обязала в этом сезоне гонщиков использовать специальные перчатки с биометрическим датчиком, измеряющим пульс и уровень кислорода в крови, а также небольшим блоком, передающим эти данные по Bluetooth, - информирует интернет портал f1news.ru.

При возникновении чрезвычайной ситуации, например, при аварии, врачи смогут оперативно их получить. В FIA уверяют, что новинка не помешает гонщикам. Сам датчик шириной около 3 мм вшит в перчатку в основании ладони или на указательном пальце, общий вес датчика и передающего устройства - всего 30 граммов.

Лоран Мекис, глава Комиссии FIA по безопасности: «Мы спросили себя: «Как использовать новейшие технологии, чтобы помочь медицинской бригаде и гонщикам?» В результате был разработан датчик для перчаток гонщика. Он будет записывать и передавать жизненно важные показатели в медицинскую машину при её подъезде к месту аварии.

Если медики заранее будут знать, что гонщик движется и дышит, они смогут принимать оперативные решения. Например, станет понятно, нужно ли любой ценой и как можно быстрее обеспечить доступ к гонщику или можно сделать это более осторожно».

Стоит добавить, что только в Формуле 1 за всю ее историю на этапах Гран-При погибло 34 пилота. Одна из резонансных аварий случилась 1 мая 1994 года во время гонки Гран-При Сан-Марина, в которой погиб бразильский гонщик 3-кратный чемпион мира Айртон Сенна.


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