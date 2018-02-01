Кубок Украины: С корридой пока ладят экономисты и реалисты

Январско-февральский этап женского Кубка Украины вобрал в себя нечетное число команд - девять.

Поэтому три пары четвертьфиналистов спорят напрямую по формуле «дома и в гостях». А еще в одном случае действующий владелец трофея - львовская «Галычанка-ЛНУ» - ждет победителя тернопольского дерби. Если углубиться в сюжет первого поединка между землячками, то судьба путевки в Топ-8 не ясна. А вот ужгородские гандболистки, наоборот, первыми вышли в грядущий «Финал четырех», дважды спокойно обыграв юных броварчанок.

В нынешнем сезоне Ольга СУХЕЦКАЯ впервые осваивается в роли играющего тренера клуба "Педуниверситет-Энерго". Фото: tnpu.edu.ua

Впрочем, самой загадочной для меня из данного пула участниц была криворожская команда высшей лиги. Дело, понятно, не в городе. Вы же помните «Смарт», а затем «Спарту», добывавших украинское золото и делегировавших кривбассовских воспитанниц в национальную сборную. Сегодня совсем другой экипаж, на две трети юниорский. Но что любопытно: опросил пятерых наших специалистов, и все признали итог домашней игры девчат из ДЮСШ №4 против «Днепрянки» вполне достойным. Да, несмотря на «минус 10».

О том, что дивизионы эти не разделяет пропасть, подумалось минуте, примерно на восьмой, когда Анна Дябло обозначила хоть какой-то запас для гостей - 5:3. Начало же было за хозяйками - 2:0 и 3:2. Они сражались и дальше на совесть, благо правая полусредняя Екатерина Валова исправно завершала атаки, дойдя до «дюжины». Действовавшая рядом с ней на углу Юлия Лепишко также держала оборону южанок в напряжении. Лишь отрезок от 17 до 24-й минуты старшие по рангу соорудили отрезок 6:0 и повели - 14:8.

Наставник днепрянок Михаил Милославский в принципе избегает шапкозакидательских настроений, а тут признался, мол, и повода не было. Это когда увидел в рядах номинальных «школьниц» нескольких опытных исполнительниц. В частности, Екатерина Ткаченко и Дарья Жданова прилично защищались. Подтвердит такой вывод и линейная гостей Полина Трубицина, которая к своим трем голам добавила несколько заработанных на ней пенальти. И все это неизменно в жестких единоборствах. Нельзя не похвалить и голкипера Екатерину Смирнову, скорее известную под девичьей фамилией Телепко. Она когда-то была близка к смартовской основе.

Так что, респект их главному тренеру Наталии Каганец, удачно совмещающей своих выпускниц по школе 2000 и 2001 годов рождения с теми, кто прошел взрослые лабиринты прежних сезонов. Кстати, Смирнова, вообще-то работающая, образно говоря, на гражданке, рискнула вернуться на пост по просьбе пани Каганец, в связи с отъездом окончившей десятилетку Жаклины Миркович на историческую родину отца. Короче, перед местными болельщиками в тот день - не было стыдно. Другой вопрос, намерен ли коллектив с нынешнего передового полигона «вышки» прорываться в Суперлигу? Видимо, решит финансовая составляющая.

Что касается все-таки доказавшей свое преимущество херсонской компании, то призыв коуча к серьезности на поле свою роль сыграл. Да и ротация - тоже. Например, Трубицыну поочередно меняли София Лысенко и барышня кадетского разряда Татьяна Ткач. Впрочем, своего основного вратаря Татьяну Чорнявскую, проведшую 49 минут подряд, Михаил Борисович «махнул» на ее тезку Кузеванову лишь при гандикапе 29:15. Со своей стороны, Наталия Дмитриевна порадовалась небольшой погоне в виде 4:0, а эндшпиль соперницы отыграли вполне мирно - 3:3. Не забыл ваш корреспондент поинтересоваться, как дела у лидера бронзовых медалисток Алены Сорокиной? Все же, травма и операция были не шуточные. Врачи прогнозируют, что возобновить тренировки она сможет в середине февраля.

...Еще один вариант «лига на лигу», между броварчанками и прибывшими на Киевщину «Карпатами», по идее, ожидался на разогреве к битве столичного «Спартака» с николаевским «Реалом». Однако, по взаимной договоренности, те команды встретились на пару дней раньше. Как мне объяснили и Александр Гурский (БВУФК), и директор закарпаток Александр Вереш, обменяйся клубы визитами, и каждый «попал бы» на 23-24 тысячи гривен. А так, удалось сократить затраты, тем паче, исход поединков вряд ли вызывал сомнения. Скорее, для девчат из местного спортивного училища это был зачет по предмету. Полагаю, для левой полусредней Нелины Шпак или линейной Марии Панариной отвезти по три «шайбы» вице-чемпионкам страны (Маша это сделала дважды) - солидно. Еще чаще забивали Карина Байрак, Юлия Гаврилюк (это сколько же на левом инсайде нардлу у Гурского?), а также Алла Ракша. Перечислил их, осознавая, что по другую сторону баррикад были знающие не понаслышке, что есть сборная страны, Ирина Компаниец, Татьяна Кильч, Анна Лезинская.

Вот и настала очередь для единственного тандема из элиты. Николаевские барышни, казалось, не предполагали стартового штурма подопечных Майи Карбунар - 8:4 в середине первого тайма после гола Татьяны Шидывар. И в том же духе 11:7 за пять минут до антракта. Причем, это был уже пятый гол Алены Шупик. Как скажет потом наставница «корабелов» Наталия Пархоменко, она просто восхищена самоотверженностью киевской «десяточки», которая после долгого восстановления и фактически «на одной рабочей ноге» продолжает тянуть команду. Но если вам занятно мнение главного тренера хозяек, то на фоне почти рекордных 14-ти «выстрелов» Алены, смутили показатели ее подруг по задней цепочке нападения - Екатерины Воскобойник и Виктории Харламовой. «Если столь опытный игрок, как Катя, - развивает мысль Майя Александровна, - забрасывает «с игры» лишь два мяча и крайний из них аж на 59-й минуте, то это слишком большая роскошь в подобном матче».

Так или иначе, а 25-й гол от Воскобойник был нужным, ведь «вместо» 20:16 на 47-й минуте столичные «пилигримы», это я об их регулярном причале в Броварах, стояли вплотную к поражению за две минуты до гонга - 24:26. Реализуя численное большинство (за 23 секунды до конца малый штраф схлопотала Лилия Бонарь), все та же Шупик возвращает паритет - 26:26. На все про все у южанок 13 секунд, а с момента доставки мяча к центральной линии - семь. Конечно, идет «прихват» со стороны киевлянок, хотя по новому правилу «Last 30 seconds» такая помеха введению чревата 7-метровым. И что же?

Расщедрившиеся на 12 симметричных удалений за матч (шесть к шести!) запорожские арбитры Максим Еськов и Андрей Кулачек в этой ситуации, так сказать, воздержались. Ну а «реалистки» снабдили мячом все-таки улизнувшую из-под опеки Ирины Магдыч и наконец-то допущенную после дисквалификации Ольгу Шлюхтину, которая до секунду до сирены принесла гостьям победу. Наталия Пархоменко обратила наше внимание на Анну Сторожук и Светлану Аксенову, которые таки выпутались из той заварушки посередине площадки. Да и всю игру обе они провели стабильно, равно как и линейная Татьяна Борейчук.

...Подобную корриду, что и обещали мои тернопольские коллеги, выдали тамошние «педагоги» и экономисты. Жаль, я не видел репортажа из спорткомплекса ТНПУ, но верю их рассказу. Вроде бы, выступающие рангом старше студентки ТНЭУ имели приличный гандикап на 51-й минуте - 29:25. Однако погоня, начатая Зоряной Ткач, дала плоды - финишную пятиминутку землячки вошли только при 30:29. Обмен любезностями между Иванной Громыко и Еленой Берегий, и - 31:30. Затем лучшие снайперы встречи - Юлия Бойчук и играющая наставница хозяек Ольга Сухецкая - приводят к 32:31. Ну а долгие три с половиной минуты под занавес эти цифры не менялись. Два выхода гостей один в один ликвидировала Галина Торопий, а у экономистов аж три таких сэйва сделала Соломия Опока. И закружилась в объятиях подруг...

Евгений КАРЕЛЬСКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине

Отборочный раунд. Первый матч. Педуниверситет-Энерго (Тернополь) - Экономуниверситет (Тернополь) - 31:32 (14:18). П: Сухецкая (12), Ткач (7), Доля (4). Эк: Бойчук (10), Сас (6), Савчук (6), Громыко (4).

1/4 финала. Первые матчи . ДЮСШ №4 (Кривой Рог) - Университет-Днепрянка (Херсон) - 22:32 (11:18). Дс: Валова (12), Лепишко (6). Дн: Дябло (8), Поцелуева (6), Калыгина (5), Каменщик (4).

Спартак (Киев) - Реал-ОШВСМ-НУК (Николаев) - 26:27 (12:10). С: Шупик (14), Шидывар (6), Воскобойник (5). Р: Аксенова (6), Сторожук (4).

Команда Броваров - Карпаты (Ужгород) - 18:43 (12:23). Б: Байрак (6), Ракша (4). К: Безрукова (8), Готра (7), Компаниец (6), Кильч (6), Мелекесцева (6), Фурманец (4).

Ответные матчи . Карпаты - команда Броваров - 41:17 (21:10). К: Гичка (8), Мелекесцева (7), Компаниец (6), Шипляк (6), Лезинская (5), Безрукова (5), Кильч (4). Б: Гаврилюк (4).

В остальных парах ответные матчи - 3 февраля.