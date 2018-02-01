Леброн Джеймс может сменить Кливленд на Голден Стейт

Руководство "Уорриорз" предпримет попытку заполучить лидера "Кавальерс" Леброна Джеймса по окончании текущего сезона, уверяют заокеанские СМИ со ссылкой на источник в клубе.

Сам 33-летний нападающий готов выслушать предложение от клуба из Окленда из-за уважения к успехам команды. Как известно, за последние три сезона "Голден Стэйт" и "Кливленд" трижды встречались в финале НБА . Дважды чемпионами становились "Уорриорз", один раз - "Кавальерс".

По мнению экспертов, Джеймс предстоящим летом откажется от опции в своем контракте, согласно которой он может продлить соглашение с "Кавальерс" и станет неограниченным свободным агентом. Для перехода игрока руководству "Голден Стэйт" придется освободить место на максимальный контракт под потолком зарплат.