Леброн Джеймс может сменить Кливленд на Голден Стейт
Руководство "Уорриорз" предпримет попытку заполучить лидера "Кавальерс" Леброна Джеймса по окончании текущего сезона, уверяют заокеанские СМИ со ссылкой на источник в клубе.
Сам 33-летний нападающий готов выслушать предложение от клуба из Окленда из-за уважения к успехам команды. Как известно, за последние три сезона "Голден Стэйт" и "Кливленд" трижды встречались в финале НБА. Дважды чемпионами становились "Уорриорз", один раз - "Кавальерс".
По мнению экспертов, Джеймс предстоящим летом откажется от опции в своем контракте, согласно которой он может продлить соглашение с "Кавальерс" и станет неограниченным свободным агентом. Для перехода игрока руководству "Голден Стэйт" придется освободить место на максимальный контракт под потолком зарплат.
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