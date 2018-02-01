Клубы английской Премьер-лиги в январе на трансферы потратили рекордные 430 млн фунтов. Футбол

Коммунизм вряд ли когда-нибудь постучится в дверь АПЛ

Клубы английской Премьер-лиги в январе на трансферы потратили рекордные 430 млн фунтов

В зимнее трансферное окно клубы Премьер-лиги потратили 430 млн фунтов, из которых 150 млн фунтов приходятся на заключительный день месяца. Оба показателя являются рекордными для мирового футбола.

Для сравнения, суммарные траты других представителей «Большой пятерки» составили «лишь» 385 млн фунтов, из которых испанской Ла Лигой на трансферы этой зимой было потрачено 250 млн. фунтов, немецкой Бундеслигой - 65 млн, французской Лигой 1 - 50 млн и итальянской Серией А 20 млн.

Отметим, основным трендом прошедшего трансферного окна в АПЛ явилась дорогостоящая скупка защитников.

К примеру, переход нидерландского защитника суринамского происхождения Виргила Ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» облегчил казну «красных» на 75 млн фунтов.

Недалеко расположился трансфер французского экс-защитника «Атлетика» из Бильбао Эмерика Лапорта в «Манчестер Сити», стоимостью 57 млн. фунтов.

Напомним, самый известный игрок Украины периода независимости Андрей Шевченко был продан в 1999 году киевским «Динамо» в «Милан» за смехотворные, по нынешним временам, 23 млн евро.

Премьер-лига бьет очередные рекорды в этом сезоне, однако расходы клубов растут в соответствии с генерируемыми доходами, - отмечает аналитик Deloitte Дэн Джонс.

При этом эксперт уточнил, что чистые затраты (доходы минус расходы) за два трансферных окна сезона 2017/18 составили 755 млн фунтов, что составляет лишь 17% от прогнозируемого заработка АПЛ, и этот показатель соответствует среднему за 15 последних лет.

Кроме того, Джонс выразил убеждение, что клубы увеличивают инвестиции в игроков пропорционально росту своего футбольного бизнеса.


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