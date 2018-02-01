Жозе Моуринью: Мы пропустили два смешных гола

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в гостевой встрече с «Тоттенхэмом» (0:2) в 25-м туре АПЛ.

«Эта встреча началась с нелепого гола в наши ворота, и этот мяч имел огромное влияние на дальнейшее развитие событий на поле. «Тоттенхэм» получил возможность играть так, как им нравится. Мы противостояли очень хорошей команде, но пропустили два смешных гола.

Первый пропущенный мяч — следствие череды ошибок. Всё произошло очень быстро, мои игроки просто смотрели, как соперники разыгрывали мяч с центра поля. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, начали создавать моменты. Но второй гол ментально прикончил команду. Чтобы выигрывать матчи, надо забивать и хорошо защищаться, и в этих аспектах мы сегодня были очень плохи.

Дебют Алексиса Санчеса? Он славно поработал, однако такая игра и перестановки, происходившие по ходу матча, не для него. Во втором тайме я решил позволить Алексису играть ближе к Лукаку, но он чувствовал, что ему нужно постоянно отходить назад для начала атак. Он отдал на поле все силы, и я очень рад, что у меня в команде есть игрок с такими моральными качествами», — сообщил специалист.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Усик победил Бриедиса и вышел в финал Super SeriesУсик победил Бриедиса и вышел в финал Super Series
Почеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. ФутболПочеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. Футбол
МХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное времяМХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное время
БИПА пробилась в Финал четырех Кубка УкраиныБИПА пробилась в Финал четырех Кубка Украины
Кременчук разгромил Волков второй раз за 10 днейКременчук разгромил Волков второй раз за 10 дней
Блок рекламы


Похожие новости
Бэйцзин Гоань отрицает интерес к НаингголануБэйцзин Гоань отрицает интерес к Наингголану
Жозе Моуриньо заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед". ФутболЖозе Моуриньо заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед". Футбол
Моуринью: Будь у Санчеса контракт на 2-3 года - мы бы заплатили до 150 млн фунтовМоуринью: Будь у Санчеса контракт на 2-3 года - мы бы заплатили до 150 млн фунтов
Моуринью: МЮ и Арсенал заключили фантастическую сделку. ФутболМоуринью: МЮ и Арсенал заключили фантастическую сделку. Футбол
Моуринью: В данный момент Мхитарян - наш игрок, а Санчес - игрок АрсеналаМоуринью: В данный момент Мхитарян - наш игрок, а Санчес - игрок Арсенала
Моуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолгоМоуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолго
Китайцы готовы заплатить за Наингголана требуемые 50 миллионов. ФутболКитайцы готовы заплатить за Наингголана требуемые 50 миллионов. Футбол
Моуринью: В МЮ не слишком верят в январский трансферный рынок. ФутболМоуринью: В МЮ не слишком верят в январский трансферный рынок. Футбол
Обамйеянг: у меня есть идея для своего сотого гола, но это будет сюрпризОбамйеянг: у меня есть идея для своего сотого гола, но это будет сюрприз
Капелло: Конте и Моуринью не в своем уме. ФутболКапелло: Конте и Моуринью не в своем уме. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости