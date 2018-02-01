Жозе Моуринью: Мы пропустили два смешных гола
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в гостевой встрече с «Тоттенхэмом» (0:2) в 25-м туре АПЛ.
«Эта встреча началась с нелепого гола в наши ворота, и этот мяч имел огромное влияние на дальнейшее развитие событий на поле. «Тоттенхэм» получил возможность играть так, как им нравится. Мы противостояли очень хорошей команде, но пропустили два смешных гола.
Первый пропущенный мяч — следствие череды ошибок. Всё произошло очень быстро, мои игроки просто смотрели, как соперники разыгрывали мяч с центра поля. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, начали создавать моменты. Но второй гол ментально прикончил команду. Чтобы выигрывать матчи, надо забивать и хорошо защищаться, и в этих аспектах мы сегодня были очень плохи.
Дебют Алексиса Санчеса? Он славно поработал, однако такая игра и перестановки, происходившие по ходу матча, не для него. Во втором тайме я решил позволить Алексису играть ближе к Лукаку, но он чувствовал, что ему нужно постоянно отходить назад для начала атак. Он отдал на поле все силы, и я очень рад, что у меня в команде есть игрок с такими моральными качествами», — сообщил специалист.
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01.02.2018 07:35