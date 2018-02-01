Бедойя: Понимаю, что Карпаты взяли меня на перспективу. Футбол

Новичок львовских "Карпат" Джонатан Бедойя дал первое интервью клубной пресс-службе.

- Перед тем, как подписывать контракт с "Карпатами" ты, наверное, интересовался мнением Хорхе Карраскаля, который выступает во Львове. Что он тебе рассказывал?

- Действительно я интересовался я мнением Карраскаля и он говорил, что это прекрасный клуб с прекрасным историей. Хорхе признался, что он хорошо себе здесь чувствует.

- Вы были знакомы раньше?

- Да, мы знакомы благодаря тем, кто представляет наши интересы. У нас общие менеджеры.

- За твоими плечами есть опыт выступлений в Европе. Этот континент не является новым для тебя. Почему решил перебраться в Украину?

- Каждый футболист имеет определенные цели и ориентиры, которые ставит перед собой. Если игрок достигает их, то продолжает там карьеру. Если же этого не происходит, то он находится в поиске. Так произошло в моем случае.

- Каковы твои сильные стороны и чего ждать от тебя львовским болельщикам?

- Нужно ждать от меня голов. А еще голевых передач и большого желания работать. Но не сразу. Я понимаю, что меня взяли на перспективу и дадут возможность полноценно адаптироваться. Это очень позитивный момент.