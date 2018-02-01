Марта Костюк будет первой ракеткой Украины в матче против Австралии
Украинская теннисистка Марта Костюк будет первым номером сборной в ближайшем матче Кубка Федерации против сборной Австралии.
Марта является на сегодняшний день самым рейтинговым игроком из теннисисток в предварительной заявке украинской команды.
Сборная Украины:
Марта Костюк (243)
Людмила Киченок (884 — в одиночке, 46- в паре)
Надежда Киченок (36-я в парном рейтинге)
Дарья Лопатецкая
Капитан: Михаил Филима
Костюк и Лопатецкая — дебютантки сборной. По иронии судьбы дебют Людмилы и Нади Киченок также состоялся в мачет протви австралиек — в 2010 году, когда украинкам было по 17 лет.
Напомним, год назад Костюк выиграла юниорский Australian Open, а в нынешнем году успешно выступила на взрослом турнире. 15-летняя теннисистка дошла до третьего круга, в котором проиграла своей же соотечественнице - первой ракетке Украины Элине Свитолиной. Костюк стала самой молодой участницей третьего круга AO с 1997 года и она заработала около 114 тысяч долларов, а также существенно поднялась в мировом рейтинге.
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01.02.2018 00:05