Кременчук забил Галицкам Львам пять шайб и увез победу из Новояворивска

Заключительный поединок 34 тура УХЛ состоялся в Новояворовске, где «Галицкие Львы» принимали гостей из Кременчуга.

Накануне встречи команды провели изменения в своих составах. В «Кременчук» из «Галицких Львов» перешёл защитник Всеволод Толстушко, а также ранее отзаявленный «Белым Барсом», Илья Сеник. В свою очередь, «Львы» усилились защитником «горожан» Александром Боевых и нападающим Артёмом Летюком. Также новояворовский клуб отзаявил форварда Карена Чобаняна. Стоит отметить, что сегодня закрылось трансферное окно для клубов УХЛ, а это значит, что теперь известны окончательные заявки команд на оставшуюся часть регулярного сезона и плей-офф.

Большую часть первого периода «Львы» активно старались пробить Виталия Власенко, однако команда из Кременчука оказалась сильнее и на 16-й минуте поединка, в результате быстрой атаки, Артём Шиманский точным броском открыл счёт.

Удвоить счёт подопечные Александра Савицкого смогли на экваторе второй двадцатиминутки – первой заброшенной шайбой за «Кременчук» отметился новичок «горожан» Илья Сеник, сделав счёт 0:2. Все атаки хозяев во второй половине второго периода кременчужане сводили «на нет», не позволив им отыграть две пропущенные шайбы.

В заключительной двадцатиминутке команды снизили скорость и играли более осторожно. Усталостью подопечных Михаила Чиканцева удалось воспользоваться Александру Горлушко, который мощным броском отправил шайбу в ворота Владислава Вязовова. Не прошло и двух минут, как Илья Сеник вновь пробил голкипера «Львов» и сделал дубль, увеличив счёт на табло до 0:4.

Однако «Львы» оставлять "сухими" ворота гостей не собирались, и Илье Генералову в большинстве всё-таки удалось забросить шайбу престижа для своей команды. Ответ от «Кременчука» последовал незамедлительно – спустя 40 секунд Алексей Красильников отправил пятую шайбу гостей в ворота новояворовского клуба, установив окончательный счёт.

«Галицкие Львы» - «Кременчук» 1:5 (0:1; 0:1; 1:3)

Шайбы: 0:1 Шиманский (Гриценко, Кривошапкин), 14:26. 0:2 Сеник (Карпенко, Алексанян-Петрович), 26:10. 0:3 Горлушко (Гриценко), 45:49. 0:4 Сеник (Карпенко), 46:50. 1:4 Генералов (Дворник, Середа - больш.), 49:16. 1:5 Красильников (Костюк, Полищук), 49:49.

«Галицкие Львы»: Вязовов; Середа - Боевых, Ратушный - Порупа, Сысак - Тонковид; Дворник - Муртищев - Генералов, Чиканцев - Сирченко - Арабов, Арустамов - Алексейчук - Абаджян, Кизло, Попережай.

«Кременчук»: Власенко; Грицких - Роганов, Козачук - Наливайко, Горлушко - Савицкий; Чернышенко - Красильников - Костюк, Алексанян-Петрович - Карпенко - Рубан, Шиманский - Гриценко - Кривошапкин, Полищук, Сеник.