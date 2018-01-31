Кременчук забил Галицкам Львам пять шайб и увез победу из Новояворивска

Заключительный поединок 34 тура УХЛ состоялся в Новояворовске, где «Галицкие Львы» принимали гостей из Кременчуга.

Накануне встречи команды провели изменения в своих составах. В «Кременчук» из «Галицких Львов» перешёл защитник Всеволод Толстушко, а также ранее отзаявленный «Белым Барсом», Илья Сеник. В свою очередь, «Львы» усилились защитником «горожан» Александром Боевых и нападающим Артёмом Летюком. Также новояворовский клуб отзаявил форварда Карена Чобаняна. Стоит отметить, что сегодня закрылось трансферное окно для клубов УХЛ, а это значит, что теперь известны окончательные заявки команд на оставшуюся часть регулярного сезона и плей-офф.

Большую часть первого периода «Львы» активно старались пробить Виталия Власенко, однако команда из Кременчука оказалась сильнее и на 16-й минуте поединка, в результате быстрой атаки, Артём Шиманский точным броском открыл счёт.

Удвоить счёт подопечные Александра Савицкого смогли на экваторе второй двадцатиминутки – первой заброшенной шайбой за «Кременчук» отметился новичок «горожан» Илья Сеник, сделав счёт 0:2. Все атаки хозяев во второй половине второго периода кременчужане сводили «на нет», не позволив им отыграть две пропущенные шайбы.

В заключительной двадцатиминутке команды снизили скорость и играли более осторожно. Усталостью подопечных Михаила Чиканцева удалось воспользоваться Александру Горлушко, который мощным броском отправил шайбу в ворота Владислава Вязовова. Не прошло и двух минут, как Илья Сеник вновь пробил голкипера «Львов» и сделал дубль, увеличив счёт на табло до 0:4.

Однако «Львы» оставлять "сухими" ворота гостей не собирались, и Илье Генералову в большинстве всё-таки удалось забросить шайбу престижа для своей команды. Ответ от «Кременчука» последовал незамедлительно – спустя 40 секунд Алексей Красильников отправил пятую шайбу гостей в ворота новояворовского клуба, установив окончательный счёт.

«Галицкие Львы» - «Кременчук» 1:5 (0:1; 0:1; 1:3)

Шайбы: 0:1 Шиманский (Гриценко, Кривошапкин), 14:26. 0:2 Сеник (Карпенко, Алексанян-Петрович), 26:10. 0:3 Горлушко (Гриценко), 45:49. 0:4 Сеник (Карпенко), 46:50. 1:4 Генералов (Дворник, Середа - больш.), 49:16. 1:5 Красильников (Костюк, Полищук), 49:49.

«Галицкие Львы»: Вязовов; Середа - Боевых, Ратушный - Порупа, Сысак - Тонковид; Дворник - Муртищев - Генералов, Чиканцев - Сирченко - Арабов, Арустамов - Алексейчук - Абаджян, Кизло, Попережай.

«Кременчук»: Власенко; Грицких - Роганов, Козачук - Наливайко, Горлушко - Савицкий; Чернышенко - Красильников - Костюк, Алексанян-Петрович - Карпенко - Рубан, Шиманский - Гриценко - Кривошапкин, Полищук, Сеник.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик победил Бриедиса и вышел в финал Super SeriesУсик победил Бриедиса и вышел в финал Super Series
Почеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. ФутболПочеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. Футбол
МХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное времяМХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное время
БИПА пробилась в Финал четырех Кубка УкраиныБИПА пробилась в Финал четырех Кубка Украины
Кременчук разгромил Волков второй раз за 10 днейКременчук разгромил Волков второй раз за 10 дней
Блок рекламы


Похожие новости
Белый Барс одержал победу над Волками, пропустив три шайбыБелый Барс одержал победу над Волками, пропустив три шайбы
НХЛ: Хет-трик Малкина и победная шайба ДадоноваНХЛ: Хет-трик Малкина и победная шайба Дадонова
Клопп: Ливерпуль забил второй гол слишком поздноКлопп: Ливерпуль забил второй гол слишком поздно
Кременчук разгромил Волков второй раз за 10 днейКременчук разгромил Волков второй раз за 10 дней
Криштиану забил первый мяч на выезде за три месяцаКриштиану забил первый мяч на выезде за три месяца
Месси забил 4000 гол на Ноу КампМесси забил 4000 гол на Ноу Камп
НХЛ: Малкин приносит победу Питтсбургу, Овечкин помогает выиграть ВашингтонуНХЛ: Малкин приносит победу Питтсбургу, Овечкин помогает выиграть Вашингтону
Белый Барс всухую обыграл КременчукБелый Барс всухую обыграл Кременчук
Белый Барс в гостях разгромил КременчукБелый Барс в гостях разгромил Кременчук
Донбасс одержал 30 победу в чемпионатеДонбасс одержал 30 победу в чемпионате
Последние новости
Подгружаем последние новости