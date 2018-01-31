Белый Барс одержал победу над Волками, пропустив три шайбы

Второй матч 34-го тура состоялся в Белой Церкви, где «Волки» проводили свой номинально домашний поединок против «Белого Барса».

Довольно долгое время счёт на табло держался равным, однако на 17-й минуте матча хоккеистов «Белого Барса» в буквальном смысле "прорвало" – в течение 45 секунд по очереди отличились Евгений Тимченко, Ринат Дурдыев и Дмитрий Даниленко.

Второй период также прошёл при явном преимуществе команды Константина Буценко, что вылилось в ещё три шайбы, отправленных в ворота Никиты Гордюшина. Сначала Михаил-Максим Ядловский и Олег Гуменюк дважды реализовали численное преимущество своей команды, а за две минуты до конца периода дубль оформил Евгений Тимченко.

На 45-й минуте хоккеисты "барсов" вновь отличились – Иван Панов забросил свою девятую шайбу в сезоне. После этого белоцерковцы отчасти расслабились, и стали играть на удержание счёта – за что и поплатились. В заключительные четыре минуты матча сначала Демид Лучников "размочил" Сергея Люльчука, а затем ещё по шайбе в ворота голкипера «Белого Барса» отправили Артур Татарин и Соломон Шапиро, установив окончательный счёт 3:7.

«Волки» - «Белый Барс» 3:7 (0:3; 0:3; 3:1)

Шайбы: 0:1 Тимченко (Табашник, Ромащенко - больш.), 16:09. 0:2 Дурдыев (Разумов, Гуменюк), 16:31. 0:3 Даниленко (Тимченко), 16:54. 0:4 Ядловский (Табашник, Герцик - больш.), 27:26. 0:5 Гуменюк (Разумов, Ромахин - больш.), 30:41. 0:6 Тимченко (Ромащенко, Ядловский), 38:10. 0:7 Панов (Герцик, Табашник), 44:20. 1:7 Лучников (Шахов, Овчинников), 55:56. 2:7 Татарин (Шахов, Овчинников), 57:06. 3:7 Шапиро (Забулонов, Черемнов), 59:59.

«Волки»: Гордюшин (Швец); Лучников - Бугаев, Забулонов - Привалихин, Сорока - Татарин; Шахов - Овчинников - Бобков, Черемнов - Шапиро - Боронило, Паламаренко - Омельченко - Никитин, Пилявец, Носко.

«Белый Барс»: Люльчук (Качула); Табашник - Герцик, Воронин - Ядловский, Гриценко - Грицюк, Логач - Васильев; Панов - Ромащенко - Тимченко, Куцевич - Даниленко - Печерских, Дурдыев - Разумов - Гуменюк, Савченко - Найдёнов - Ромахин.


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