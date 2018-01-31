Насри получил статус свободного агента. Футбол

Французский полузащитник Самир Насри больше не является игроком "Антальяспора". Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

По неофициальной информации, турецкий клуб принял решение сократить финансовые расходы, отчего 30-летний футболист, который зарабатывал порядка 80 тысяч евро в неделю, будет подыскивать себе нового работодателя.

Ранее сообщалось, что Насри светит четырёхлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Специалистам УЕФА и WADA удалось установить, что в сезоне-2016/17 Самиру делали переливание крови.

Напомним, Насри принял участие в восьми поединках чемпионата Турции-2017/18, записав на свой счёт два гола и одну результативную передачу.