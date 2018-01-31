Озил продлил контракт с Арсеналом до 2021 года. Футбол

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил продолжит сотрудничество с лондонским коллективом.

По информации BBC, 29-летний футболист заключил соглашение до 2021-го года. Его недельный оклад составит 350 тысяч фунтов, что позволит хавбеку стать самым высокооплачиваемым исполнителем клуба.

Прежний контракт был рассчитан до конца нынешнего сезона. Поговаривают, что на решение Месута повлиял переезд на "Эмирейтс" Пьер-Эмерика Обамеянга - немец считает, что данный трансфер свидетельствует о высоких амбициях "Арсенала" (британцы заплатили порядка 64 миллионов евро).

Напомним, Озил перебрался из Мадрида в Лондон летом 2013-го за 47 миллионов ??евро. В текущем чемпионате он забил 4 мяча и отдал 7 передач в 20 сыгранных матчах.