Формула 1 отказалась от грид-гёрлз
Неужели их заменят на грид-бойз?
Как информирует официальный сайт чемпионата мира в классе машин Формула 1, новые владельцы королевских автогонок приняли решение отказаться от практики приглашения девушек с модельной внешностью (грид-гёрлз) на стартовую решётку гонок начиная с 2018 года.
Шон Братчес, коммерческий директор Формулы 1: «За последний год мы рассмотрели ряд вопросов, которые, по нашему мнению, нуждались в обновлении, чтобы лучше соответствовать нашему видению этого великого спорта.
Практика привлечения грид-гёрлз была в Формуле 1 на протяжении десятилетий, но мы чувствуем, что эта традиция не соответствует ценностям нашего бренда и явно противоречит современным социальным нормам. Мы не считаем, что подобная практика уместна или актуальна для Формулы 1 и болельщиков по всему миру, как старых, так и новых».
Таким образом, в новом сезоне ни в одной гоночной серии, проходящей в рамках уик-эндов Гран-При, на стартовой решётке не будет девушек, которые традиционно держат таблички с номерами пилотов.
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