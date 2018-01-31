Формула 1 отказалась от грид-гёрлз

Неужели их заменят на грид-бойз?

Грид-гёрлз Фото: forum.b92.net

Как информирует официальный сайт чемпионата мира в классе машин Формула 1, новые владельцы королевских автогонок приняли решение отказаться от практики приглашения девушек с модельной внешностью (грид-гёрлз) на стартовую решётку гонок начиная с 2018 года.

Шон Братчес, коммерческий директор Формулы 1: «За последний год мы рассмотрели ряд вопросов, которые, по нашему мнению, нуждались в обновлении, чтобы лучше соответствовать нашему видению этого великого спорта.

Практика привлечения грид-гёрлз была в Формуле 1 на протяжении десятилетий, но мы чувствуем, что эта традиция не соответствует ценностям нашего бренда и явно противоречит современным социальным нормам. Мы не считаем, что подобная практика уместна или актуальна для Формулы 1 и болельщиков по всему миру, как старых, так и новых».

Таким образом, в новом сезоне ни в одной гоночной серии, проходящей в рамках уик-эндов Гран-При, на стартовой решётке не будет девушек, которые традиционно держат таблички с номерами пилотов.