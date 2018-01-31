Конте: Потеряли Морату и Виллиана из-за травм
Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился мнением двух игроках "синих" – Россе Баркли и Альваро Морате.
"Когда возвращаешься в строй после тяжелой травмы и не играл шесть месяцев, нелегко набрать оптимальную форму, – цитирует Конте официальный сайт клуба. - Баркли очень хорошо работает. Я дал ему шанс в матче Кубка Лиги с "Арсеналом". Сегодня вечером он может принять участие в матче, и мы должны пренебречь риском, чтобы подтолкнуть игрока к быстрой интеграции в команду.
Мы потеряли Морату и Виллиана из-за травм, у нас не так много вариантов, но я очень рад, потому что у этого игрока отличный потенциал, и он меняет свою манеру игры. Теперь он должен думать при игре с мячом и без мяча".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
31.01.2018 12:31
31.01.2018 13:30