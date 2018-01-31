Конте: Потеряли Морату и Виллиана из-за травм

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился мнением двух игроках "синих" – Россе Баркли и Альваро Морате.

"Когда возвращаешься в строй после тяжелой травмы и не играл шесть месяцев, нелегко набрать оптимальную форму, – цитирует Конте официальный сайт клуба. - Баркли очень хорошо работает. Я дал ему шанс в матче Кубка Лиги с "Арсеналом". Сегодня вечером он может принять участие в матче, и мы должны пренебречь риском, чтобы подтолкнуть игрока к быстрой интеграции в команду.

Мы потеряли Морату и Виллиана из-за травм, у нас не так много вариантов, но я очень рад, потому что у этого игрока отличный потенциал, и он меняет свою манеру игры. Теперь он должен думать при игре с мячом и без мяча".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик победил Бриедиса и вышел в финал Super SeriesУсик победил Бриедиса и вышел в финал Super Series
МХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное времяМХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное время
БИПА пробилась в Финал четырех Кубка УкраиныБИПА пробилась в Финал четырех Кубка Украины
Кременчук разгромил Волков второй раз за 10 днейКременчук разгромил Волков второй раз за 10 дней
16-летняя Ын - единственный представитель Гонконга в Пхенчхане16-летняя Ын - единственный представитель Гонконга в Пхенчхане
Блок рекламы


Похожие новости
Антонио Конте: Кубок Англии очень опасен для больших командАнтонио Конте: Кубок Англии очень опасен для больших команд
Конте: оба мяча были забиты при странных обстоятельствахКонте: оба мяча были забиты при странных обстоятельствах
Кавани может покинуть Париж из-за конфликта с Неймаром. ФутболКавани может покинуть Париж из-за конфликта с Неймаром. Футбол
НХЛ: Форвард Кингз вернулся на лед после травмыНХЛ: Форвард Кингз вернулся на лед после травмы
Антонио Конте: это необычно для игрока, которому всего 17 лет. ФутболАнтонио Конте: это необычно для игрока, которому всего 17 лет. Футбол
Конте не беспокоит позиция Азара относительно частых заменКонте не беспокоит позиция Азара относительно частых замен
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Роналду может покинуть «Реал» из-за неоправдавшихся ожиданий - СМИРоналду может покинуть «Реал» из-за неоправдавшихся ожиданий - СМИ
Конте: В нормальной ситуации Санчес стоил бы 90 млн фунтов. ФутболКонте: В нормальной ситуации Санчес стоил бы 90 млн фунтов. Футбол
Капелло: Конте и Моуринью не в своем уме. ФутболКапелло: Конте и Моуринью не в своем уме. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости