Усик отобрал рекорды у Холифилда

Как уже сообщал «СЭ», украинец Александр Усик, победив в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Майриса Бриедиса, завоевал пропуск в финал этого турнира.

Александр Усик. Фото: k2ukraine.com

А еще - сохранил свой титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO и отобрал пояс WBC у латвийского оппонента.

Таким образом, Усик побил рекорд в этой категории легендарного американца Эвандера Холифилда по скорости объединения чемпионских титулов. Ведь Александру нынче удалось такое совершить в своем 14-м поединке на профессиональном ринге, а Эвандер стал обладателем двух поясов в далеком 1987 году после победного 15-го боя.

Напомним и то, что Усик уже во второй раз оставил Холифилда без рекорда в таком своеобразном боксерском спринте их весовой категории. Ранее это случилось в сентябре 2016 года, когда Александр завоевал свой первый титул чемпиона WBO в 10-м поединке профессиональной карьеры, взяв верх над поляком Кшиштофом Гловацки. Холифилд же впервые стал чемпионом в 1986 году, проведя для этого 12-й бой.

Интересно отметить, что до Александра Усика объединять чемпионские пояса среди украинских боксеров удавалось лишь одному Владимиру Кличко . Он в 2006-м стал обладателем титулов IBF и IBO, в 2008-м добавил к ним WBO и 2011-м - WBA

Киева уступил Ленноксу Льюису. Старший его брат Виталий Кличко ходил в чемпионах WBO и WBC в разное аремя. А в объединительном бою за пояса WBC и IBO нынешний мэруступил Ленноксу Льюису.

В 2016 году предпринял попытку к своему титулу WBC добавить пояс WBO броварчанин Виктор Постол. Однако проиграл объединительный бой Теренсу Кроуфорду.