Лондонский "Арсенал" купил Обамеянга за 64 млн евро

Трансфер габонца стал рекордным для клуба с "Эмирейтс"

Лондонский "Арсенал" купил Обамеянга за 64 млн евро
Пьер-Эмерик Обамеянг

Клуб с северного Лондона официально объявил о приобретении нападающего "Боруссии" из Дортмунда Пьер-Эмерика Обамеянга.

"Канониры" не уточняют срок контракта, подписанный с Обамеянгом, и сумму отступных за 28-летнего нападающего. Однако, клуб из Дортмунда утверждает, что продажа Обамеянга принесла в казну клуба чуть меньше 64 млн евро.

Всего, под конец окончательно разругавшийся с руководством «шершней» игрок, провел за «Боруссию» 213 матчей и отметился 172 голами.

Отметим, что на "Эмирейтс" габонец воссоединится с бывшим плеймейкером "Боруссии" Генрихом Мхитаряном, который в зимнее трансферное окно был обменян «Манчестер Юнайтед» на Алексиса Санчеса.

Стоит добавить, что покупка «Арсеналом» Обамеянга должно положить начало круговороту нападающих: ожидается переход из «Арсенала» Оливье Жиру в «Челси», из стана которого в «Боруссию» должен отправится Мичи Батшуайи. Последний, кстати, уже проходит медицинское обследование в Дортмунде.


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