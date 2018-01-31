Украина получила дополнительную лицензию на Олимпиаду-2018 после дисквалификации россиянки

Наша страна в два раза увеличила свое представительство в одиночных соревнованиях саночниц

Украина получила дополнительную лицензию на Олимпиаду-2018 после дисквалификации россиянки
Талисман и логотип XXIII зимних Олимпийских Игр 2018

Изначально Украина добыла пять олимпийских лицензий в санном спорте на Олимпиаду-2018: две — в соревнования мужчин-одиночек, одну — в соревнования мужских пар, и еще одну — в соревнования женщин-одиночек.

Однако, благодаря тому, что МОК не допустил на соревнования двух спортсменок из РоSSии (Татьяну Иванову и Викторию Демченко), которые должны были выступать под нейтральным флагом, Украина получила вторую лицензию в одиночные соревнования саночниц.

Уточним, Украина была первой запасной на перераспределения в случае отказа или дисквалификации кого-то из участников.

Федерация санного спорта Украины уже определила спортсменку, которой достанется вакантная олимпийская лицензия. Вместе с Еленой Стецкив (30-я в мировом рейтинге), в окончательную заявку украинской сборной на Игры в Пхенчхане попала и Елена Шхумова (28-я в мировом рейтинге).

Таким образом, на Олимпиаде в санном виде спорта выступит шесть представителей Украины, это второй вид спорта по количеству спортсменов после биатлона (11 участников). Всего на Олимпиаду поедет 33 представителя Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик победил Бриедиса и вышел в финал Super SeriesУсик победил Бриедиса и вышел в финал Super Series
МХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное времяМХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное время
БИПА пробилась в Финал четырех Кубка УкраиныБИПА пробилась в Финал четырех Кубка Украины
Кременчук разгромил Волков второй раз за 10 днейКременчук разгромил Волков второй раз за 10 дней
16-летняя Ын - единственный представитель Гонконга в Пхенчхане16-летняя Ын - единственный представитель Гонконга в Пхенчхане
Блок рекламы


Похожие новости
Украина - победитель смешанной эстафеты на чемпионате Европы! (ВИДЕО)  Украина - победитель смешанной эстафеты на чемпионате Европы! (ВИДЕО)  
Украина начнет Лигу наций матчем в ЧехииУкраина начнет Лигу наций матчем в Чехии
Australian Open: Федерер стал последним полуфиналистомAustralian Open: Федерер стал последним полуфиналистом
Премьер-лига: "Ливерпуль" проиграл последней команде чемпионата АнглииПремьер-лига: "Ливерпуль" проиграл последней команде чемпионата Англии
"Верона" уволит тренера после массовой акции протеста?"Верона" уволит тренера после массовой акции протеста?
Анастастия КУЗЬМИНА: "Могла выиграть, если бы не последний промах"Анастастия КУЗЬМИНА: "Могла выиграть, если бы не последний промах"
Украина отправит на Олимпиаду 11 биатлонистовУкраина отправит на Олимпиаду 11 биатлонистов
Тайсону Фьюри вернут боксерскую лицензиюТайсону Фьюри вернут боксерскую лицензию
Кубок Испании: Реал резервным составом победил Леганес на последней минутеКубок Испании: Реал резервным составом победил Леганес на последней минуте
НХЛ: Форвард Кингз вернулся на лед после травмыНХЛ: Форвард Кингз вернулся на лед после травмы
Последние новости
Подгружаем последние новости