Украина получила дополнительную лицензию на Олимпиаду-2018 после дисквалификации россиянки

Наша страна в два раза увеличила свое представительство в одиночных соревнованиях саночниц

Талисман и логотип XXIII зимних Олимпийских Игр 2018

Изначально Украина добыла пять олимпийских лицензий в санном спорте на Олимпиаду-2018: две — в соревнования мужчин-одиночек, одну — в соревнования мужских пар, и еще одну — в соревнования женщин-одиночек.

Однако, благодаря тому, что МОК не допустил на соревнования двух спортсменок из РоSSии (Татьяну Иванову и Викторию Демченко), которые должны были выступать под нейтральным флагом, Украина получила вторую лицензию в одиночные соревнования саночниц.

Уточним, Украина была первой запасной на перераспределения в случае отказа или дисквалификации кого-то из участников.

Федерация санного спорта Украины уже определила спортсменку, которой достанется вакантная олимпийская лицензия. Вместе с Еленой Стецкив (30-я в мировом рейтинге), в окончательную заявку украинской сборной на Игры в Пхенчхане попала и Елена Шхумова (28-я в мировом рейтинге).

Таким образом, на Олимпиаде в санном виде спорта выступит шесть представителей Украины, это второй вид спорта по количеству спортсменов после биатлона (11 участников). Всего на Олимпиаду поедет 33 представителя Украины.