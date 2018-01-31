НХЛ: Хет-трик Малкина и победная шайба Дадонова

Три шайбы, заброшенные форвардом "Питтсбурга" Евгением Малкиным, легли в основу победы его команды над "Сан-Хосе" - 5:2. Для Малкина это 12-й хет-трик в заокеанской карьере и по этому показателю форвард "Питтсбурга" догнал Алексея Ковалева. Безоговорочным лидером по числу хет-триков является легендарный Уэйн Гретцки, который 50 раз забрасывал три и более шайб за игру.

Голом сегодня отметился и экс-форвард "Донбасса" Евгений Дадонов. Его шайба стала победной в выездной игре "Флориды" против "Нью-Йорк Айлендерс". Кроме того, Дадонов был признан первой звездой матча.

2017-18, Чемпионат НХЛ

"Баффало" - "Нью-Джерси" - 1:3 "Каролина" - "Оттава" - 2:1 "Бостон" - "Анахайм" - 1:3 "Питтсбург" - "Сан-Хосе" - 5:2 "Айлендерс" - "Флорида" - 1:4 "Коламбус" - "Миннесота" - 2:3 ПБ "Нэшвилл" - "Чикаго" - 1:2 "Сент-Луис" - "Монреаль" - 3:1 "Виннипег" - "Тампа Бэй" - 3:1 "Даллас" - "Лос-Анджелес" - 0:3 "Калгари" - "Вегас" - 2:4 "Ванкувер" - "Колорадо" - 4:3 ОТ