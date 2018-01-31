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Кубок Украины: итоги жеребьевки 1/4 финала Кубок Украины Жеребьевка 1/4 финала : Альтернатива (Киев) - Rеd (Киев), Арпи Запорожье - Кардинал (Ровно), ИнБев-НПУ (Житомир/Киев) - Энергия (Львов), Продэксим (Херсон) - Ураган (Ивано-Франковск). Первые матчи запланированы на 24 февраля, ответные - на 10 марта. «Финал четырех» состоится 17-18 марта. Спорт-Экспресс в Украине Фото: ffu.org.ua

Спорт-Экспресс

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