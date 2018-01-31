Кубок Украины: итоги жеребьевки 1/4 финала

Кубок Украины

Жеребьевка 1/4 финала: Альтернатива (Киев) - Rеd (Киев), Арпи Запорожье - Кардинал (Ровно), ИнБев-НПУ (Житомир/Киев) - Энергия (Львов), Продэксим (Херсон) - Ураган (Ивано-Франковск).

Первые матчи запланированы на 24 февраля, ответные - на 10 марта. 

«Финал четырех» состоится 17-18 марта. 

Спорт-Экспресс в Украине

Фото Кубок Украины: итоги жеребьевки 1/4 финала
Фото: ffu.org.ua


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