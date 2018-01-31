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2018-01-31
Кубок Украины: итоги жеребьевки 1/4 финала
Кубок Украины
Жеребьевка 1/4 финала: Альтернатива (Киев) - Rеd (Киев), Арпи Запорожье - Кардинал (Ровно), ИнБев-НПУ (Житомир/Киев) - Энергия (Львов), Продэксим (Херсон) - Ураган (Ивано-Франковск).
Первые матчи запланированы на 24 февраля, ответные - на 10 марта.
«Финал четырех» состоится 17-18 марта.
Фото: ffu.org.ua
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