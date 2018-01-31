"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии

"Ювентус" выиграл у "Аталанты" в 1/2 финала Кубка Италии (1:0).
 
Автором единственного гола стал аргентинец Гонсало Игуаин.
 
Фото "Ювентус" вышел в финал Кубка Италии
Фото: juventus.com
Кроме того, на 25-й минуте голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон отразил пенальти.
 
"Аталанта" - "Ювентус" - 0:1 (0:1)
 
Гол: Игуаин, 3 (0:1).
 
Нереализованный пенальти: Гомес (А), 25 (вратарь).
 
"Аталанта": Бериша, Толой, Паломино, Мазиелло, Хатебур, де Рон, Фройлер, Кристанте (Барроу, 76), Кастань, Корнелиус (Иличич, 46), Гомес (Петанья, 82).
 
"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Бенатиа (Барцальи, 82), Кьеллини, Сандру, Хедира, Пьянич (Бентанкур, 90), Матюиди, Дуглас Коста (Бернардески, 63), Игуаин, Манджукич.
 
Предупреждения: Кьеллини, 50. Толой, 76. Мазиелло, 80. Бентанкур, 90+4.
 
Судья: Валери.
 
30 января. Бергамо. Стадион "Атлети Адзурри д’Италия".
 


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