Это надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до конца
Поединок в американской школьной баскетбольной лиги между "Эванстон Тауншип" и "Мэйн Саус" войдет в историю как один из самых сумасшедших когда-либо снимавшихся видеокамерами.
А именно, за 2,6 секунды до конца, у гостей при счете 43:42 в их пользу было два штрафных броска. Первый был реализован, а второй промахнулся, и мяч поймал Блейк Петерс. Все ожидали пас одному из его товарищей по команде, которые были ближе к корзине соперника, в надежде на какой-то безумный трехочковый, который мог принести им победу. Однако, Петерс сам решился на бросок от своего кольца одной рукой в 25 метрах до корзины соперника и, к всеобщему восторгу, он попал! Финальная сирена прозвучала, когда мяч еще летел в кольцо. Три очка принесли "Эванстону" победу - 45:44.
"Я действительно не хотел ловить мяч, потому что не хотел никакой ответственности. Но у меня не было выбора, и мне пришлось его бросить, а дальше смотреть, что будет. Теперь я просто надеюсь вернутся к нормальной жизни, потому что я не спал три дня", - признался местный герой Петерс, чей бросок был объявлен захватывающим событием дня на респектабельном шоу ESPN SportsCenter.
Мэр Эванстона наградил Петерса памятным дипломом за "отличные спортивные достижения".
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