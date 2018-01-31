Знаменосец Тонга на Рио-2016 также будет в Пхенчхане

Островное полинезийское королевство в южной части Тихого океана Тонга будет иметь своего представителя на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, которые начинаются 9 февраля. 34-летний Пита Тауфатофуа уже тренируется в Австрии перед его дебютом на Зимних Олимпийских играх. Он известен поклонникам спорта по участию в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где был знаменосцем делегации Тонга во время церемонии открытия.

Рио Тауфатофуа участвовал в турнире по тхэквондо, где проиграл уже в первом раунде, а в Пхенчхане будет участвовать в лыжных гонках. Он прошел квалификацию на прошлой неделе и станет вторым представителем Тонга на Зимних Олимпийских играх после Бруно Банани, который участвовал в саночном спорте в Сочи-2014.

Тауфатофуа начал кататься на лыжах в прошлом году и даже принимал участие в чемпионате мира в Лахти (Финляндия).

He's baaaaaaaack.

Believe it. Pita Taufatofua, the shirtless Tongan flag-bearer from Rio 2016 has qualified for the Winter Olympics in cross-country skiing. pic.twitter.com/9PmaSulNHN

— ESPN (@espn) 21 января 2018 г.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик победил Бриедиса и вышел в финал Super SeriesУсик победил Бриедиса и вышел в финал Super Series
МХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное времяМХК Динамо впервые обыгрывает Белый Барс в основное время
БИПА пробилась в Финал четырех Кубка УкраиныБИПА пробилась в Финал четырех Кубка Украины
Кременчук разгромил Волков второй раз за 10 днейКременчук разгромил Волков второй раз за 10 дней
16-летняя Ын - единственный представитель Гонконга в Пхенчхане16-летняя Ын - единственный представитель Гонконга в Пхенчхане
Блок рекламы


Похожие новости
Бьорндален будет в Пхенчхане, но в составе сборной БелоруссииБьорндален будет в Пхенчхане, но в составе сборной Белоруссии
США с рекордными 242 спортсменами на Олимпиаде в ПхенчханеСША с рекордными 242 спортсменами на Олимпиаде в Пхенчхане
МОК внимательно будет следить, как будут себя называть Олимпийские спортсмены из РоSSииМОК внимательно будет следить, как будут себя называть Олимпийские спортсмены из РоSSии
16-летняя Ын - единственный представитель Гонконга в Пхенчхане16-летняя Ын - единственный представитель Гонконга в Пхенчхане
Сборную Украины провели на Олимпиаду в ПхенчханеСборную Украины провели на Олимпиаду в Пхенчхане
Жданов: хотя бы одна медаль на Олимпиаде будет успехом для нашей сборнойЖданов: хотя бы одна медаль на Олимпиаде будет успехом для нашей сборной
Спортсмены КНДР выступят в четырех видах спорта в ПхенчханеСпортсмены КНДР выступят в четырех видах спорта в Пхенчхане
Хацкевич: Процентов 80 работы на сборе будет с мячами. ФутболХацкевич: Процентов 80 работы на сборе будет с мячами. Футбол
Украина впервые будет представлена в скелетоне на ОлимпиадеУкраина впервые будет представлена в скелетоне на Олимпиаде
Обамйеянг: у меня есть идея для своего сотого гола, но это будет сюрпризОбамйеянг: у меня есть идея для своего сотого гола, но это будет сюрприз
Последние новости
Подгружаем последние новости