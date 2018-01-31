Знаменосец Тонга на Рио-2016 также будет в Пхенчхане
Островное полинезийское королевство в южной части Тихого океана Тонга будет иметь своего представителя на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, которые начинаются 9 февраля. 34-летний Пита Тауфатофуа уже тренируется в Австрии перед его дебютом на Зимних Олимпийских играх. Он известен поклонникам спорта по участию в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где был знаменосцем делегации Тонга во время церемонии открытия.
Рио Тауфатофуа участвовал в турнире по тхэквондо, где проиграл уже в первом раунде, а в Пхенчхане будет участвовать в лыжных гонках. Он прошел квалификацию на прошлой неделе и станет вторым представителем Тонга на Зимних Олимпийских играх после Бруно Банани, который участвовал в саночном спорте в Сочи-2014.
Тауфатофуа начал кататься на лыжах в прошлом году и даже принимал участие в чемпионате мира в Лахти (Финляндия).
He's baaaaaaaack.
Believe it. Pita Taufatofua, the shirtless Tongan flag-bearer from Rio 2016 has qualified for the Winter Olympics in cross-country skiing. pic.twitter.com/9PmaSulNHN
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