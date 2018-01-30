Манчестер Сити хочет уже завтра купить Мареза

Сегодняшней покупкой Эмерика Ляпорта трансферная активность "Манчестер Сити" этой зимой может не ограничиться. Британская пресса настаивает, что сегодня "горожане" сделали официальное предложение "Лестеру", намереваясь в ближайшие часы приобрести алжирского полузащитника Рияда Мареза.

Трансферная сумма может составить 60 млн. фунтов, а такая активность объясняется травмой, которую в недавнем кубковом поединке получил Лерой Сане. По той информации, которую озвучил наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, немецкий полузащитник пропустит около шести недель.

Очевидно, что "Лестер" не намерен расставаться с одним из лидеров своего чемпионского состава. Однако представители "Манчестер Сити" вполне могут заинтересовать самого Мареза, который не скрывает, что хотел бы перейти в более именитый клуб.

При этом, сам Гвардиола заявил, что "на 95% или даже на 99% "Манчестер Сити" закрыл свою зимнюю трансферную кампанию".




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